"مكعب خشبي" صغير للأطفال ينفذ مهمة في الفضاء... صور وفيديو

كشفت مواقع متخصصة بأخبار الفضاء عن حدث جديد سيشهده العالم قريبا، يتمثل بإطلاق أول قمر صناعي خشبي على شكل مكعب صغير.

صممت شركة فنلندية قمرا صناعيا خشبيا أطلقت عليه اسم "WISA Woodsat"، بقياسات (ساتل نانوي) صغيرة بحجم (10 × 10 × 10 سم).

وبحسب موقع "space" المتخصص بأخبار الفضاء ، يبلغ وزن القمر الصناعي حوالي 1 كغ فقط، يستخدم نوعًا خاصًا من الخشب الرقيق المطلي (يسمى WISA) والتي تثبت على سطح القمر.

وسيتم إطلاق القمر الصناعي الخشبي كجزء من مهمة تنفذها شركة "Arctic Astronautics"، الفنلندية والمتخصصة بتصنيع مكعبات الأطفال.

الهدف من المهمة هو اختبار سلوك ومتانة ألواح الخشب المرققة هذه في ظروف الفضاء القاسية وتقييم مدى ملاءمتها للمهام المستقبلية.

وسيزود القمر الصناعي بكاميرتين، سيتم توصيل إحداهما بعصا سيلفي معدنية، مما يسمح لفريق المهمة بمراقبة كيفية تغير سطح الخشب الرقائقي للقمر الصناعي في بيئة الفضاء.

وقال سامولي نيمان، كبير المهندسين في الشركة: "المادة الأساسية للخشب الرقائقي هي خشب البتولا، ونحن نستخدم في الأساس نفس ما يستخدم في أجهزة تصنيع الحاسوب أو لصنع أثاث".

Yesterday we made - in addition to a test flight - two thrilling announcements!

- Finnish paint company @Tikkurila is our newest partner with the @wisawoodsat

- Kitsat consumer packs are now available also at the @Heurekafi shop. pic.twitter.com/6nSpKTQ4dN — Kitsat (also powering WISA Woodsat) (@kitsatellite) June 13, 2021

وأضاف: "الاختلاف الرئيسي هو أن الخشب الرقائقي العادي رطب جدًا للاستخدامات الفضائية، لذلك نضع خشبنا في حجرة مفرغة حراريا لتجفيفه ثم نقوم أيضًا بترسيب الطبقة الذرية، بإضافة طبقة رقيقة جدًا من أكسيد الألومنيوم".