تسجيل
22:24 GMT14 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    آلام في الظهر

    دراسة: بروتين يحدث خلل إشاراته "مأساة" في جسم الإنسان

    © CC0 / pixabay
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/06/1047421036_0:0:1921:1081_1200x675_80_0_0_18807b405f89dc695356757d26c49e29.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202106141049250013-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86--/

    كشفت دراسة جديدة عن أحد البروتينات الهامة جدا في علمية تشكل العظام والغضاريف والذي يسبب خلله بحدوث مشاكل خطيرة جدا في جسم الإنسان.

    ويعتبر مرض "تكوّن العظم الناقص" (OI) الشكل الجيني الأكثر شيوعًا لمرض هشاشة العظام، وينتج عنه عيوبا في كل من العظام والنسيج الضام.

    صورة لمجرة درب التبانة، التقطها رائد الفضاء الأمريكي تيم بيك
    © Photo / Tim Peake/ESA/NASA
    "مكعب خشبي" صغير للأطفال ينفذ مهمة في الفضاء... صور وفيديو
    يمكن أن يعاني المرضى المصابون به من مشاكل كبيرة في الحركة بسبب خلل وظيفي في المفاصل، والتي تشكل مأساة حقيقية للإنسان، تعود جزئيا بحسب الأبحاث إلى اعتلال الأوتار.

    وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا، حدد الباحثون في كلية "بايلور" للطب آلية إشارات البروتين التي تقود إلى هذا الخلل ووجدوا أن تثبيط مسار هذه الإشارة هذا يمكن أن يمنع ظهور مشاكل اعتلال الأوتار من خلال تطبيق التجارب على الفئران.

    بروتين "القنفذ" هو المسؤول

    قال علم الوراثة وأستاذ ورئيس قسم الوراثة الجزيئية والبشرية في "بايلور"، الدكتور بريندان لي، ومؤلف الدراسة في تصريحات نشرتها مجلة "medicalxpress" العلمية، "اكتشفنا بروتينًا مهمًا جدا لهذه الإشارة يسمى (Hedgehog) (أو القنفذ بحسب التسمية التي أطلقها العلماء على البروتين)، وهو مفتاح التحكم في تكوين الغضاريف، وقد تم تنشيطه في المفاصل".

    وأراد الفريق، بقيادة لي والدكتور جوهيون ليم، معرفة ما إذا كان التثبيط الجيني والدوائي لمسار إشارات هذا البروتين يمكن أن يمنع ظهور أعراض اعتلال الأوتار.

    وقال لي، مدير مركز طب الهيكل العظمي وعلم الأحياء في "بايلور"، "نعتقد أن هذا يمكن أن يكون نموذجًا لعلاج اعتلال الأوتار، ليس فقط لدى مرضى هشاشة العظام، ولكن ربما أيضًا في جميع الأمراض التي تصيب الإنسان".

    ما هو بروتين "القنفذ الصوتي" (hedgehog)

    ويعتبر بروتين "القنفذ الصوتي"، والمرمّز بوسطة جين "SHH" من الجزيئات الهامة التي تنتج الإشارات الأساية في تنظيم التشكل الجنيني في جميع أنواع الحيوانات المختلفة.

    علامات التهاب المفاصل وهشاشة العظام
    © Sputnik / M.Hassan
    علامات التهاب المفاصل وهشاشة العظام

    ويتحكم جين "SHH" في عملية تكوين الأعضاء وتنظيم الجهاز العصبي المركزي والأطراف والعديد من أجزاء الجسم الأخرى مثل العظام وغيرها.

    انظر أيضا:

    أصالة تتعرض لهجوم شرس من شقيقتها وهذه حقيقة المشهد... صور وفيديو
    نجم "ذا فويس كيدس" من الشهرة إلى خلف القضبان بحادثة "تقشعر لها الأبدان"... فيديو
    "مكعب خشبي" صغير للأطفال ينفذ مهمة في الفضاء... صور وفيديو
    ولادة "صغار الفضاء"... تجربة قد تأخذ الإنسان مجمدا إلى عوالم أخرى... صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    صحة, الإنسان, بروتين, بروتينات, دراسة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    حكومة التغيير الإسرائيلية
    حكومة "التغيير" الإسرائيلية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك