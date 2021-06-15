تسجيل
15:09 GMT15 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إبرة

    البشرية على موعد مع لقاح ثوري "يقلب موازين" الحياة بسن الشيخوخة

    © Sputnik . Igor Zarembo
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102569/52/1025695241_0:192:2957:1856_1200x675_80_0_0_fcf180ae4cac3fb07f549f9b0b98502a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202106151049256466-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9/

    كشفت مصادر علمية وبحثية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز علمي وثوري جديد للعلماء من شأنه أن يضع حدا لأحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم، خصوصا لدى فئة كبار العمر.

    كشفت مجلات علمية اليوم عن العمل على إنتاج لقاح جديد يحد من أحد الأمراض الشائعة جدا، والذي يقلب موازين حياة المصابين به من فئة كبار السن، حيث يصاب به الجميع تقريبا في سن الشيخوخة المتأخرة.

    صورة لمجرة درب التبانة، التقطها رائد الفضاء الأمريكي تيم بيك
    © Photo / Tim Peake/ESA/NASA
    "مكعب خشبي" صغير للأطفال ينفذ مهمة في الفضاء... صور وفيديو
    وأفاد علماء في دراسة جديدة نشرت مؤخرا أن لقاحًا تجريبيًا هو الأول من نوعه مصمم للحماية من مرض الزهايمر قد اجتاز المرحلة الأخيرة من التجارب البشرية.

    لقاح ثوري يضع حدا لمعانة كبار السن

    وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية المتخصصة، ثبت في المرحلة الثانية من التجارب السريرية أن الدواء المفترض "AADvac1"، الذي طورته شركة "Axon Neuroscience" للتكنولوجيا الحيوية، يمكن منحه بأمان للمرضى بهدف إحداث استجابة ضد علامات معينة للمرض.

    وأجريت الاختبارات على 193 مريضًا يعانون من مرض ألزهايمر الخفيف، حيث تلقى 117 من المجموعة "AADvac1"، بينما عمل الباقون كمجموعة تحكم للبحث، وتلقوا علاجا وهميا بدلاً من ذلك.

    وخلال التجربة التي استمرت حوالي 24 شهرا، أخذ المشاركون اللقاح القائم على مادة الببتيد عن طريق 11 جرعة تم إعطاؤها على مدار التجربة، وأظهر المرضى المتلقين مستويات عالية من استجابات الأجسام المضادة المناعية "G (IgG)".

    ويتوقع الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن يجعل "AADvac1" فعالًا ضد تجمعات بروتين "تاو" (توجد 6 أشكال من بروتين تاو في أنسجة الدماغ البشري، ويتم التمييز بينها من خلال عدد نطاقات البرويتين) الضارة في الدماغ، والتي تعتبر واحدة من السمات المميزة لمرضى الزهايمر.

    آلام في الظهر
    © CC0 / pixabay
    دراسة: بروتين يحدث خلل إشاراته "مأساة" في جسم الإنسان
    وأظهرت التجربة الأخيرة المطبقة في التجارب السريرية أن لقاح "AADvac1" يسبب تراكم أبطأ لبروتين الخيط العصبي الخفيف (NfL) ، مما يشير إلى حدوث تنكس عصبي أبطأ مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج الوهمي.

    قال مؤلف الدراسة وكبير علماء الأبحاث السريرية في الشركة الطبية، بيتر نوفاك: "هذه هي المرة الأولى التي أظهر فيها العلاج المناعي الذي يستهدف تاو دليلًا واضحًا على التأثير على عملية التنكس العصبي ومؤشرًا قويًا على التأثير السريري في المرضى الذين يعانون من العلامات الحيوية المؤكدة لمرض الزهايمر".

    التأثير المعرفي للقاح

    اعتبر الباحثون أن "التأثير المعدل للمرض" هو بالتأكيد تطور واعد جدا ويجب مراقبته، إلا أن العلاج التجريبي لم يظهر حتى الآن علامات مقنعة على أنه يعمل على مواجهة التدهور المعرفي بشكل فعال وكبير لمرضى الزهايمر الذين تمت عليهم التجارب.

    صورة لكوكب الأرض من مربكة الفضاء الدولية
    © Photo / NASA
    أول خريطة ثلاثية الأبعاد للنظام الشمسي تكشف عن "الحدود الخفية"... فيديو
    وكتب الباحثون في دراستهم: "لم يتم العثور على تأثيرات مهمة في الاختبارات المعرفية والوظيفية على عينة الدراسة بأكملها".

    لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج مأخوذة من تجربة سريرية صغيرة نسبيًا ومبكرة من المرحلة الثانية، وهي مصممة في المقام الأول لاختبار ملف أمان اللقاح التجريبي فقط.

    ومن هذه الناحية، اعتبر اللقاح جيدا ولم ترصد أي نتائج سلبية على المرضى المتلقين له، يقول الباحثون إننا نحتاج إلى تجربة أكبر تشمل المزيد من المرضى - وعلى الأرجح أيضًا المزيد من المرضى الذين يعانون من الخرف.

    انظر أيضا:

    دراسة: بروتين يحدث خلل إشاراته "مأساة" في جسم الإنسان
    أول خريطة ثلاثية الأبعاد للنظام الشمسي تكشف عن "الحدود الخفية"... فيديو
    أصالة تتعرض لهجوم شرس من شقيقتها وهذه حقيقة المشهد... صور وفيديو
    نجم "ذا فويس كيدس" من الشهرة إلى خلف القضبان بحادثة "تقشعر لها الأبدان"... فيديو
    ولادة "صغار الفضاء"... تجربة قد تأخذ الإنسان مجمدا إلى عوالم أخرى... صور وفيديو
    "مكعب خشبي" صغير للأطفال ينفذ مهمة في الفضاء... صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    صحة, معلم, مرضى الزهايمر, مرض الزهايمر, الزهايمر, بحث
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    تداول الذهب عبر الإنترنت... اكسب الأموال من المنزل
    تداول الذهب عبر الإنترنت... إكسب الأموال من المنزل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك