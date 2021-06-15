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    رونالدو يرتدي ساعة ثمنها 380 ألف إسترليني خلال حفل جوائز جلوب سوكر

    "كوكا كولا" تضع رونالدو في موقف "لا يحسد عليه" بعد استبعاد عبواتها... فيديو

    © REUTERS / SATISH KUMAR SUBRAMANI
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    أصدرت شركة "كوكا كولا" الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بيانا بعد قيام اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بإزالة عبوتين من مشروبها الغازي الشهير، بينما تداول متابعون مشهد فيديو وضع اللاعب الشهير في موقف "لا يحسد عليه".

    وتداولت وسائل الإعلام اليوم مشهدا طريفا لرونالدو أثناء المؤتمر الصحفي المشترك بين كريستيانو ومدرب المنتخب البرتغالي قبل المباراة مع المجر في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

    إبرة
    © Sputnik . Igor Zarembo
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    وقام كريستيانو رونالدو، قبل بدء المؤتمر، بإزالة زجاجتي "كوكا كولا"، ثم رفع عبوة ماء وقال "اشربوا الماء".  

    وقال المتحدث باسم الشركة، في بيان نقلته "ديلي ميل" البريطانية، "يحق للجميع الحصول على مشروباتهم المفضلة الخاصة بهم".

    وبحسب المصدر، تعرض اللاعب "المهووس بالصحة" والبالغ من العمر 36 عامًا "للانتقادات بعد إزالة المشروبات الغازية من أمام مقعده قبل إجراء مقابلة بالأمس، وأخرج العبوات من المشهد ونصح المشجعين بشرب الماء".

    وأكد المتحدث باسم شركة "كوكا كولا" للمشروبات الغازية التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، والراعية الرسمية للبطولة، أن كل شخص لديه "الأذواق والاحتياجات" الخاصة به.

    وأضاف: "يتم تقديم الماء للاعبين، جنبًا إلى جنب مع مشروبات كوكا كولا وكوكا كولا الخالية من السكر، عند وصولهم إلى مؤتمراتنا الصحفية".

    وبحسب المصدر، تداول المواطنون بشكل ساخر إعلانا ظهر فيه رونالدو وهو يقدم تروجا دعائيا خاص بشركة "كوكا كولا"، وانتشر بشكل واسع على الإنترنت.

    ويُظهر الإعلان التجاري المنتشر في آسيا، الذي يبدو أن رونالدو كان بطله الرئيسي وجزءًا من تسويق العلامة التجارية للمشروبات الغازية "كوكا كولا" الراعية لكأس العالم 2006 في ألمانيا.

    ويظهر في الإعلان امرأة تفتح ثلاجة وتعثر على علب "كوكا كولا" التي تظهر عليها أشكال متحركة لرونالدو، والتي تمرر الكرة لبعضها البعض.

    وسخر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من التغيير الواضح في لرأي رونالدو حيث كتب أحدهم معلقا على الفيديو: ""ظننت أنه يريدنا أن نشرب الماء؟".

    وكتب آخر: "كيف يمكنك أن تكون منافقًا"، وقال آخر: "من الواضح أن شخصًا ما لا يستطيع تغيير رأيه بشأن مشروب خلال 15 عامًا، هذا وقت قصير جدًا".

    وفي عام 2009، ذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن رونالدو جنى 12 مليون جنيه إسترليني من ترويج المنتج، بما في ذلك آلات تصوير "فوجي" ومشروب للطاقة.

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    الكلمات الدلالية:
    لاعب كرة قدم, نجوم كرة قدم, كرة قدم, رونالدو, شركة كوكا كولا
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