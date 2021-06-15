سيرين عبد النور تتحول إلى بطلة ملاكمة وتفاجئ الجميع... فيديو

وظهرت الفنانة اللبنانية في أحد الفيديوهات التي شاركها الكاتب، ناصر فقيه، على صفحته في "تويتر"، حيث ارتدت نور، زي وقفازات الملاكمة.
وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن، فإن كلمة (شمس) التي ظهرت بالمنشور هي دلالة على اسم الشخصية التي تلعبها سيرين في مسلسل "دور العمر".
المسلسل الجديد يعرض قريبا على منصة "شاهد"، وهو من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق، ويشاركها في بطولة العمل الفنان اللبناني عادل كرم.
كانت ورّمتلي عيني 😂 بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها 😀 #شمس #دور_العمر #تصوير @CyrineAbdlNour pic.twitter.com/eG9L2j7iVW— Nasser Fakih (@fakihn) June 4, 2021
وكانت سيرين عبد النور قد شاركت على صفحتها الشخصية في "تويتر" قبل أيام تغريدة تشير فيها إلى انتهاء عمليات تصوير المسلسل المرتقب.
#سيرين_عبد_النور تكشف عن جزء ثاني من "دور العمر"#TheInsiderAr على #تلفزيون_دبي و #على_أوان #TheInsider@CyrineAbdlNourhttps://t.co/WOJhP9IafI pic.twitter.com/qMNraR0sQ8— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) June 14, 2021
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو الذي ظهرت فيه سيرين بزي الملاكة معبرين عن إعجابهم بشخصيتها الفريدة وتمثيلها الجميل.
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