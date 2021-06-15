سيرين عبد النور تتحول إلى بطلة ملاكمة وتفاجئ الجميع... فيديو

تداولت وسائل الإعلام العربية مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور وقد تحولت إلى بطلة ملاكمة على حلبة المصارعة.

وظهرت الفنانة اللبنانية في أحد الفيديوهات التي شاركها الكاتب، ناصر فقيه، على صفحته في "تويتر"، حيث ارتدت نور، زي وقفازات الملاكمة.

وتظهر سيرين في الفيديو وهي تتدرب على حلبة الملاكمة، حيث علق الكاتب على المشهد قائلا باللغة المحكية في لبنان: "كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها".

وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن، فإن كلمة (شمس) التي ظهرت بالمنشور هي دلالة على اسم الشخصية التي تلعبها سيرين في مسلسل "دور العمر".

المسلسل الجديد يعرض قريبا على منصة "شاهد"، وهو من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق، ويشاركها في بطولة العمل الفنان اللبناني عادل كرم.

وكانت سيرين عبد النور قد شاركت على صفحتها الشخصية في "تويتر" قبل أيام تغريدة تشير فيها إلى انتهاء عمليات تصوير المسلسل المرتقب.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو الذي ظهرت فيه سيرين بزي الملاكة معبرين عن إعجابهم بشخصيتها الفريدة وتمثيلها الجميل.