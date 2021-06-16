قاعدة "20-20-20"... طريقة فعالة لحماية العين من أشعة الهاتف

نشر حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة السعودية، طريقة فعالة يمكن من خلالها حماية العيون من أضرار أشعة الهواتف الذكية وغيرها من الشاشات.

وقال الحساب في تغريدة له: "لصحة العين، احرص على التقليل من إجهاد العين الذي يحدث عند القراءة أو استخدام الأجهزة الذكية وذلك باتباع قاعدة 20-20-20".

وأوضح الحساب هذه الطريقة قائلا: "كل 20 دقيقة اصرف النظر لنقطة تبعد على الأقل 20 قدما ولمدة لا تقل عن 20 ثانية".

كما لفت الحساب إلى نصائح أخرى لحماية العيون، منها فحص العيون بشكل دوري (كل سنتين على الأقل)، وحماية العين من الإصابة عند اللعب أو استخدام مواد سامة، تناول الغذاء الصحي، وحماية العين من أشعة الشمس، والإكثار من شرب الماء، وتجنب التدخين.

شاركنا طريقتك في الحفاظ على صحة عينيك من شاشة الجوال📱:#عش_بصحة — عش بصحة (@LiveWellMOH) May 29, 2021

يشار إلى أن النظام البصري للإنسان ينمو تدريجيا، مثل الجسم كله، ولا يتشكل النظام البصري لدى الأطفال حتى سن معين. وتحدثت كسينيا تشينينوفا، طبيبة العيون وجراحة الليزر، حول هذا الأمر مع قناة "زفيزدا" الروسية.

وقالت الطبيبة: "هذا السبب في أن أطفالنا لا يذهبون إلى المدرسة قبل سن معينة. حتى ذلك الوقت، لا يمكن أن تعمل الرؤية بكامل قوتها من أجل التعلم. غالبًا ما يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات بعيدي النظر. إن النظر إلى الأشياء الصغيرة غالبًا ما يكون متعبا".

غالبًا ما يؤدي الاستخدام المبكر للهواتف، الذي يعلمه الآباء في وقت مبكر جدًا قبل سن الثالثة، عندما يتمكن الطفل بالفعل من استخدام الهاتف، لبدء تدهور الرؤية بحلول سن السابعة. تعلم القراءة أو بعض الأنشطة المرئية الأخرى في وقت مبكر جدًا يمكن أن يضر بصحة العين.

وبالتالي، في سن السابعة، قد يكون لدى الطفل بالفعل ميل للإصابة بقصر النظر، خاصة إذا كان هناك استعداد وراثي، وفقا للطبيبة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل.