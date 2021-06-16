ثنائية لوكاتيلي تقود إيطاليا إلى دور 16 في يورو 2020.. فيديو

تمكن المنتخب الإيطالي، اليوم الأربعاء، من أن يصبح أول المتأهلين لدور الـ16 لبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بعد تغلبه، على نظيره السويسري بثلاثة أهداف للا شيء.

وتمكن لاعب المنتخب الإيطالي، مانويل لوكاتيلي، من تسجيل ثنائية للمرة الأولى في مسيرته، ليساعد فريقه القومي في الفوز بثلاثية نظيفة على سويسرا، في المباراة التي أقيمت على الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية، روما، اليوم الأربعاء.

نجح لوكاتيلي "23 عاما" في قيادة منتخب إيطاليا في الفوز الثاني على التوالي في البطولة، وبالنتيجة نفسها في البطولة، ويواصل الإيطاليون سلسلة من 29 مباراة دون هزيمة، من بينها الانتصار في آخر 10 مباريات للمنتخب، حيث سجل المنتخب الإيطالي خلالها 31 هدفا، فيما دخل مرماه هدف واحد فقط.

وبتلك النتيجة، يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى في "يورو 2020"، بـ 6 نقاط من مباراتين، وخلفها منتخب ويلز بـ 4 نقاط، ثم تأتي سويسرا في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة، فيما يبقى منتخب تركيا في المركز الرابع والأخير.