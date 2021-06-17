محمد هنيدي مذيعا لأول مرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، بأن الفنان محمد هنيدي، وقع عقدا مع قناة "المحور" المصرية لتقديم برنامج على شاشتها.

وذكرت "بوابة الأهرام" ، صباح اليوم الخميس، أن قناة "المحور" عبر وكيلها الإعلاني "شركة MwM" قد وقعت عقدا مع الفنان المصري محمد هنيدي، لتقديم برنامج على شاشتها، على أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأكدت القناة المصرية أن التعاقد مع النجم محمد هنيدي، يأتي ضمن خطة التطوير، التي تحاول القناة أن تشهدها، خلال الفترة المقبلة، على جميع المستويات، منذ انطلاقتها القوية فى شهر أبريل/نيسان الماضي، وذلك عقب انتقال ملكيتها وتحديث إدارتها.

وأشارت القناة إلى أن حركة التطوير حققت نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي، نتيجة لتغيير المحتوى الإعلامي داخل القناة.

ولفتت إلى أن ظهور هنيدي في برنامج على شاشتها "المحور" ستكون المرة الأولى للنجم المصري، فى تقديم برنامج تليفزيوني، متوقعة أن ينال البرنامج نسب مشاهدة عالية، نتيجة لشعبية الفنان المصري الكبيرة فى مصر والدول العربية.