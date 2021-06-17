تسجيل
06:51 GMT17 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حمام الشمس

    "للحفاظ على البشرة"...طبيب يصف كيفية التعامل مع الحروق الشمسية

    © CC0 / Pixabay
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104575/91/1045759183_0:0:1280:721_1200x675_80_0_0_1cc1d39e69c33f349c505a4b0dad58f7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202106171049276111-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    تحدث طبيب الأمراض الجلدية والتجميل، الروسي ستانيسلاف أركانيكوف، لـ"سبوتنيك"، عن كيفية الاعتناء بالبشرة في حال الإصابة بحروق شمسية.

    وقال الطبيب: "غالبا ما تتحول الرغبة في الحصول على لون أسمر بسرعة إلى حروق شمسية. ولتفاديها، نحتاج إلى استخدام كريمات وقائية خاصة".

    وتابع قائلا: "يمكن التعرض لأشعة الشمس فقط عندما لا تكون قوية للغاية، في الصباح قبل الساعة 10-11 وفي المساء بعد 17".

    وأوضح الطبيب كيفية التصرف مع الجلد المحروق والشعور بالألم نتيجة لذلك، قائلا: "في البداية يجب تجنب أشعة الشمس بالهروب منها، ولا يتم ذلك فقط باستخدام المظلة، لأنه سيكون هناك هواء بنفس درجة الحرارة، وهذا له تأثير ضار على الجلد في هذه الحالة، يجب الذهاب إلى مكان محمي من الشمس، حيث تكون درجة الحرارة أقل. إذا لم يكن هناك مكان متوفر لذلك، فأنت بحاجة إلى تغطية نفسك بالملابس التي تحميك من الأشعة فوق البنفسجية قدر الإمكان، ومن الأفضل أن تكون ملابس قطنية".

    وأضاف أركانيكوف: "الخطوة التالية هي الاستحمام البارد، والذي يجب القيام به في أقرب فرصة. سيساعد الماء، الذي يجب أن تكون درجة حرارته نحو 20 درجة، على تخفيف التهيج وتهدئة الجلد وخفض درجة حرارة الجسم ووقف تطور الحرق نفسه، موضحا أنه في هذه الحالة يجب تجنب الانبعاثات القوية حتى لا تؤذي الجلد أكثر. وأضاف أنه إذا استمر ألم الحرق فيمكن تناول بعض المسكنات. وللتخلص من شعور الإحساس بالحرق والوخز، يجب استخدام المستحضرات الطبية".

    وتابع أركانيكوف: "إن أسهل طريقة لتخفيف الألم هي تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين". ووفقا له، هناك عنصر إلزامي آخر وهو ترطيب البشرة، ليس باستخدام القشدة الحامضة أو الكفير، ولكن مع مرطبات خاصة، ويفضل أن تحتوي على فيتامين "هـ" وخلاصة البابونج وعصير الصبار والبانثينول.

    واختتم: "في حالة الحروق، لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام المستحضرات المحتوية على الكحول والمواد المحتوية على الأحماض، مثل الكفير أو القشدة الحامضة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على جودة الجلد نفسه - فسوف يتقدم في العمر عند التعرض لمثل هذه المواد، وأنه عند زوال الاحمرار، والحرقان، والأحاسيس المؤلمة الأخرى، سيكون من الممكن أخذ حمام شمسي مرة أخرى، ولكن مع اتخاذ جميع الاحتياطات".

    انظر أيضا:

    حروق الشمس تتسبب بسرطان الجلد...والمدخنون من الأشخاص المعرضين
    حمام الشمس يسبب معاناة فتاة من مرض خطير
    الكلمات الدلالية:
    مستحضرات التجميل, الجلد, الشمس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشجعو منتخب كرواتيا يشاهدون مباراة المجموعة الرابعة في يورو 2020، إنجلترا ضد كرواتيا - زغرب، كرواتيا - 13 يونيو 2021
    "اشتقنا لكم"... مشجعو "يورو 2020" من كل أنحاء العالم
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    تداول الذهب عبر الإنترنت... اكسب الأموال من المنزل
    خطوات تداول الذهب عبر الإنترنت... اربح المال من منزلك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك