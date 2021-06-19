فنانة مصرية: نموت فقراء... وهذه أكبر "غلطة" في حياتنا

صرحت الفنانة المصرية الكبيرة، رجاء حسين، إلى أن جيلها من الفنانين لم يسعوا وراء جني المال من وراء أعمالهم، مشيرة إلى أنهم "يموتون فقراء".

جاء تصريحت النجمة المصرية خلال ندوة أعدتها صحيفة "المصري اليوم" لتكريمها مع عدد من كبار نجوم الفن المصري، ومن بينهم، الفنان رشوان توفيق، وعفاف شعيب، وسميرة عبدالعزيز.

وأوضحت رجاء حسين أنهم كنجوم كِبار "كان أهم أهدافهم العمل وتقديم شيء مختلف ومحترم ولم يفكروا في جمع المال، وأضافت: "اشتغلنا على قد ما اشتغلنا والله ما عندنا حاجة، أنا عايشة على معاشي، كان هدفنا الفن في حد ذاته، مكناش بنفكر في الفلوس، كنا بنصبر ونشتغل مكناش حريصين على إننا نعمل حاجة للزمن ودي أكبر غلطة في حياتنا".

وتابعت الفنانة الكبيرة أنها الآن ترى المرحلة كاملة بعد أن بلغت من العمر 84 عاما، وقالت: "أنا ممثلة على قد حالي مش هقول نجمة، لكن متوصلش للي إحنا فيه ده، كل اللي عايزاه يوصل أهمية دور الفن".

وفي وقت سابق، علق نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، على تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز حول "إهانتها" من قبل الفنان محمد رمضان.

وقال زكي، إنه "يعتذر للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التي تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان، وأنه ومجلس نقابة المهن التمثيلية يتقدمان بالاعتذار للفنانة الكبيرة عما حدث معها"، مشددا على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، وذلك حسب "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

وأشار إلى أن "مجلس إدارة النقابة وجموع الفنانين المصريين في حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذي يمس رمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة سميرة عبد العزيز"، مضيفا: "إحنا طبعا لسة عارفين باللى حصل لأنها لم تعلن ذلك من قبل".

وكانت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة عبد العزيز، كشفت يوم الخميس الماضي، عن تلقيها إهانة لفظية من مواطنها الفنان، محمد رمضان، وذلك عبر رسالة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب". وصرحت لـصحيفة "الوطن" المصرية أن رمضان "تطاول عليها بسبب رفضها مشاركته بطولة أحد مسلسلاته التلفزيونية".

وقالت: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه". وأكدت سميرة عبد العزيز، العضوة في مجلس الشيوخ المصري، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".