من هي غادة والي... صاحبة "هوية مصر البصرية"

تصدر اسم مصممة الغرافيك المصرية، غادة والي، محركات البحث، منذ صباح اليوم الأحد، وذلك بفضل صور حفل زفافها التي انتشرت بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتم زفاف والي على الفنان حسن أبو الروس مساء السبت، وأقيم الحفل في أحد الملاهي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، في حفل ذو طابع خاص حضره عدد من نجوم الفن، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت الصحيفة أن والي تعتبر مصممة غرافيك رائدة في بلدها مصر، حيث عرفت بأنها مصممة الخطوط والعلامات التجارية والمشروعات الفنية القائمة على التصميم.

ومن بين الإنجازات التي حققتها غادة والي في مجالها، تطوير خطًا عربيا اختارته جمعية فنون الطباعة في شيكاغو كواحد من أفضل 100 قطعة تصميم غرافيكي في العالم، كما وقع عليها اختيار مجلة "فوربس" عليها في 2017، لتكون واحدة من أفضل 30 مصمما في أوروبا تحت سن الثلاثين.

وحضرت والي منتدى شباب العالم الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 في مدينة شرم الشيخ، لتكون ممثلة عن المرأة المصرية، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد مشروع "هوية مصر البصرية" أحد أبرز إنجازات والي والذي قدمته مع شقيقتها ياسمين في منتدى شباب العالم، حيث أعلنتا عن إطلاق مشروعهما في مدينة الأقصر تحت إشرافهما، وطالبا الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتبني مشروعهما.