وفاة سباحة جزائرية عمرها 17 عاما بسكتة قلبية

توفيت السباحة الجزائرية، منال حبوب، عن عمر ناهز 17 عاما، إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن حبوب، سباحة المنتخب الوطني وفريق اتحاد العاصمة، توفيت، مساء السبت، قبيل خوضها امتحان شهادة "البكالوريا" الذي كان مقررا اليوم الأحد.

وأصيبت حبوب بسكتة قلبية مفاجئة خلال حصة تدريبية، فيما قدمت الوزيرة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، تعازيها لعائلة الفقيدة.

وقالت الوزيرة في عزائها:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقيت نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله حبوب منال، سبّاحة المنتخب الوطني، ونادي اتحاد العاصمة، وأمام هذا المصاب الجلل وبمزيد من الأسى و الحزن، لا يسعني إلّا أن أتقدّم بخالص التعازي، وصادق المواساة، إلى عائلة المرحومة وإلى الأسرة الرياضية عامة وأسرة السباحة خاصة، متضرعة إلى المولى عز و جلّ أن يتغمد روح الفقيدة بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنها فسيح جنات الرضوان، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن السلوان.

وتأتي وفاة حبوب بعد أيام من تعرض لاعب المنتخب الدنماركي كريستيان أريكسن لأزمة قلبية حادة خلال مباراة فريقه أمام فنلندا كاد أن يفارق الحياة على إثرها.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.