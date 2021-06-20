عصير العنب يخفي "فيتامين ك" الرائع بين حباته لكنه يسبب جلطة مع بعض الأدوية

وتشير الدراسات إلى أن عصير العنب يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة جدا للجسم، والتي تساعد على تقوية المناعة ودعم الجسم في مواجهة الأمراض.
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REUTERS / Luisa Gonzalezكرات العنب تخفي "سرا لا يعرفه الجميع"
وبحسب المقال المنشور في موقع "msn"، هناك عنصر غذائي واحد لا يعرفه الكثيرون وهو هام جدا ويتواجد في كرات العنب الصغيرة وفي عصير العنب أيضا.
ونوه المقال إلى أن هذه الكرات الصغيرة تحتوي على "فيتامين ك" الرائع والمفيد جدا والذي يعلب دورا هاما في الجسم.
ويحتوي كوب واحد من عصير العنب الطبيعي غير الممدد على 22 ميكروغرامًا من هذه المغذيات الدقيقة والمفيدة (فيتامين ك)، حيث يوفر الكأس الواحد حوالي 24% من النسبة الموصى بها للنساء و18% للرجال.
عصير العنب خطير على مرضى الجلطات... لماذا؟
بحسب المقال، يعتبر عصير العنب و"فيتامين ك" من المغذيات المفيدة لأغلب الناس والحصول عليه أمر جيد جدا، لكن يوجد ملاحظة هامة جدا تتعلق ببعض الأشخاص الذين عليهم الحذر عند تناوله.
وبحسب لورانز، يحتاج مجموعة واحدة من الناس إلى توخي الحذر بشأن مقدار هذه العناصر الغذائية التي يحصلون عليها من العنب أو عصير العنب، بحسب المقال المنشور في مجلة "eatthis" المتخصصة بالغذاء.
من يتناول هذه الأدوية يجب عليه الحذر
وتؤكد لورانز، أن "الأشخاص الذين يتناولون أدوية تعمل على منع تجلط الدم يحجب عليهم الانتباه من نسبة فيتامين ك".
وبحسب المقال: "إذا كنت تتناول مميعات الدم (مثل الكومادين أو الوارفارين) ، فلا داعي للذعر، أو حتى استبعاد العنب من نظامك الغذائي بالضرورة".
وتشير الخبيرة إلى أنه "لا ينبغي أن يكون تناول العنب مصدر قلق كبير إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم، ولكن هذا يعتمد على كمية الحصة وعدد الوجبات بالإضافة إلى الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين ك، اجتماع هذه الأطعمة سيحدث فرقا".
وتوصي الخبرة هؤلاء الاشخاص بمراقبة الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين وكتابة قائمة بها وتجنب تناولها مع عصير العنب.
وتقول الخبيرة: "بالنسبة لمميعات الدم، فإن أهم شيء هو الحفاظ على تناسق تناول "فيتامين ك"، إذا كنت ستتناول المزيد من هذا الفيتامين من خلال السبانخ على سبيل المثال، تأكد من استشارة طبيبك".
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