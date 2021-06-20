تقارير: كاف يجهز عقوبات مغلظة ضد الترجي

أشارت تقارير صحفية، اليوم الأحد، إلى أن نادي الترجي من المرجح أن يتعرض لعقوبات مغلظة بعد أحداث الشغب الجماهيرية التي شهدتها مباراة الذهاب أمام الأهلي المصري في رادس.

وبحسب موقع "البطولة" فإن الكاف أصدر تحذيرات قوية للترجي قبل المباراة بعدم تكرار ما حدث في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تنعقد لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتصدر قرارها بشأن المباراة التي من المتوقع أن يتم حرمان الترجي من جماهيره عددا من المباريات وعقوبات مالية مغلظة.

وانطلقت مباراة الترجي والأهلي متأخرة ساعة عن موعدها المحدد بعد شغب جماهيري، اضطر الأمن إلى التدخل واستخدام قنابل الغاز المسيل.

وفاز الأهلي على الترجي خلال تلك المباراة بهدف نظيف رد برادس سجله محمد شريف في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، ليضمن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل على ملعب السلام بالقاهرة.