اكتشاف أثري مذهل... هل يوجد "عالم سفلي" تحت أقدامنا؟... صور فيديو

كشفت الحفريات الأثرية المكتشفة في معبد "يازليكايا"، والتي ظهرت لأول مرة منذ 200 عام في وسط تركيا، عن معلومات مثيرة جدا مثل وجود تقويم غريب وقديم وخريطة مثيرة للكون.

تتضمن الآثار المكتشفة حديثا والموجودة في المكان منحوتات حجرية غريبة ومثيرة والتي قيل إنها ربما تكون قد صنعت قبل حوالي 3200 عام تقريبا.

وبحسب المقال المنشور في مجلة "ذا جورساليم بوست" والذي حمل عنوان "اكتشاف أثري مذهل: هل يوجد عالم سفلي تحت الأرض ؟"، تقدم هذه الآثار تفاصيل غريبة جدا تتحدث عن وجود "عالم سفلي" تحت أقدامنا في أسفل الأرض.

اكتشف عالم الآثار والمؤرخ الفرنسي، تشارلز تيكسييه، في عام 1834، حيث تم العثور على منحوتات من الحجر الجيري تصور أكثر من 90 شخصية مختلفة، بما في ذلك الحيوانات والوحوش والآلهة.

واستغرق فك رموز اللوحات ما يقرب من 200 عام، لكن الباحثين أكدوا أن هذه الرسومات والنقوش تشير إلى كون يتألف من الأرض والسماء و"العالم السفلي" التي تظهر فيه "أسطورة الخلق".

وتوجد على أحد الجدران رسومات لإلهة الشمس وإلهة العاصفة، حيث يمكن للمرء أن يرى أن الآلهة قد وُضعت في اللوحة أعلى من الأشكال الأخرى.

في المقابل وعلى الجدران الشرقية والغربية للمعبد يمكن للمرء أن يرى الناس، وأطوار القمر والفصول، ما يدل على "دورة الحياة والولادة"، وفقًا للباحثين.

a relief at Yazilikaya. Teshub stands on two deified mountains (depicted as men) alongside his wife Hepatu, who is standing on the back of a panther. Behind her, their son, their daughter and grandchild are respectively carried by a smaller panther and a double-headed eagle. pic.twitter.com/T5lOqxlslp — Sumerian and Hittite Language (Hasan Türk) (@SumerianHittite) June 21, 2021

وتضمنت إحدى غرف المعبد لوحة مخصصة لـ "العالم السفلي"، مع كلمات لإله السيف. ونشرت جامعة "LuwianStudies" شرحا توضيحيا في مقطع فيديو نشر على "يوتيوب" حول هذا المعبد.

👀 Delighted to announce advance access to one of our exciting forthcoming articles showing how the site of Yazilikaya represents the cosmos:



💫Celestial Aspects of Hittite Religion



by E. Zangger, E. Krupp, S. Demirel & R. Gautschy.

See https://t.co/vXNwqNKjke pic.twitter.com/8Ppp5ANZqU — Journal of Skyscape Archaeology (@JSkyscapeArch) June 16, 2021

وقال أحد الباحثين ضمن الشرح: "نعتقد أن المعبد يمثل بشكل كامل صورة رمزية للكون، بما في ذلك مستوياته الثابتة، الأرض والسماء والعالم السفلي، بالإضافة إلى عمليات الحياة الدورية، الليل والنهار أو الصيف والشتاء".