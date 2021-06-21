تسجيل
21:10 GMT21 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    راس أفعى

    علماء يكتشفون قدرة خفية "مجسمة" يقدمها لسان الأفعى ذو الفرعين

    © AFP 2021 / JULIAN STRATENSCHULTE
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1049319549_0:34:3001:1721_1200x675_80_0_0_cd26ad42e4e4f3871ad0e7d43c75345e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202106211049319647-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89-%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86/

    طورت الثعابين على مدى آلاف الأعوام واحدة من أكثر سماتها شهرة، والتي تميزها عن سائر المخلوقات على كوكب الأرض.

    وتمتلك الأفعى بالإضافة إلى أنيابها السامة، لسانا طويلا متشعبا، مقسوما إلى فرعين غريبين في نهايته، والذي أثار حيرة العلماء الذين درسوه لقرون محاولين فك رموز السر الذي يخفيه هذا الشكل والميزة التي يقدمها للأفعى.

    صورة توضح حبوب متنوعة لعدد من المكملات الغذائية
    © Photo / pixabay - qimono
    4 فيتامينات اجتماعها ينفذ إعادة إقلاع لـ"معالج" الدماغ البشري
    أرسطو قدم رأيه باللسان الغريب

    اعتقد أرسطو أن الأطراف المتشعبة توفر للثعابين "متعة مزدوجة" من قدرة التذوق، وأتى بعده بقرون عالم الطبيعة الفرنسي برنار جيرمان دي لاسبيد، الذي اقترح أن الأطراف المزدوجة تلتصق بشكل وثيق "بالجسم اللذيذ" للفريسة التي ستصبح وجبة شهية.

    وفي القرن السابع عشر اعتقد الفيلسوف، جيوفاني باتيستا هوديرنا، أن الثعابين تستخدم ألسنتها "لالتقاط الأوساخ من أنوفها، لأنها تزحف دائمًا على الأرض". وجادل آخرون بأن لسان الأفعى يتحرك "بخفة رائعة ... بين الشوك"، لكن كل هذه التوقعات كانت مجرد آراء لم تصب في الوصول إلى سر الأفعى الغامض.

    نشرت مجلة "scitechdaily" مقالا مطولا تحدثت فيه عن قدرة فريدة اكتشفت تتعلق بلسان الثعبان، ليست فقط قدرة على الشم، والتي اكتشفت في أوائل القرن العشرين عندما حوّل العلماء انتباههم إلى عضوين شبيهين بالبصيلات يقعان مباشرة فوق حنك الثعبان.

    لكن العلماء وجدا أيضا الأعضاء الكيسية الأنفية هي في الواقع فرع من الأنف، مبطنة بخلايا حسية مماثلة ترسل نبضات إلى نفس الجزء من الدماغ مثل الأنف، واكتشفوا أن الجسيمات الدقيقة التي تلتقطها أطراف اللسان انتهى بها الأمر داخل الجهاز الأنفي.

    آثار أغورا في مدينة أفروديزياس، محافظة غيري، غرب تركيا . كانت مكانا لتلاقي فلاسفة اليونان قديما (400-500 ق.م.)
    © Fotolia / Irina Fischer
    اكتشاف أثري مذهل... هل يوجد "عالم سفلي" تحت أقدامنا؟... صور فيديو

    أدت هذه الاكتشافت إلى إدراك أن الثعابين تستخدم ألسنتها لتجميع ونقل الجزيئات إلى أعضائها "الكائمية"، لكن ليس لتذوقها، ولكن لشمها.

    الشم ثلاثي الأبعاد قدرة خارقة تفردت بها الأفاعي

    بحسب المقال يتصل كل طرف من فرعي اللسان بالعضو الأنفي الميكعي الخاص به بشكل منفصل، ما يسمح لدماغ الثعبان بالتقييم الفوري للجانب الذي يحتوي على رائحة أقوى.

    والعضو الميكعي الأنفي يستخدم بشكل أساسي لاكتشاف الفيرومونات، وهي كيماويات تستخدم لنقل الإشارات بين حيوانات من نفس النوع، لذا يتم اعتباره أحيانا "الحاسة السادسة".

    وتمنح أطراف لسان الثعبان نفس القدرة التي يمتلها البشر عند السمع، حيث تستطيع تمييز الاتجاه من خلال الشم، ما يوفر لها قدرة شم "استريو ومجسمة".

    ويزود اللسان الأفعى برائحة اتجاهية أو "استريو" مع كل نقرة، وهي مهارة تبين أنها مفيدة للغاية عند تتبع آثار الرائحة التي خلفتها الفريسة.

    واكتشف العلماء أن لسان الثعبان يولد زوجين من كتل صغيرة من الهواء أو دوامات تعمل كمراوح صغيرة تسحب الروائح من كل جانب وتدفعها مباشرة في مسار كل طرف من السان.

    تشير البيانات الأولية للدراسات إلى أن تدفق الهواء على كل جانب من اللسان يظل منفصلاً بدرجة كافية حتى تستفيد الثعابين من نفس الرائحة "المجسمة" التي تحصل عليها من الروائح على الأرض.

    انظر أيضا:

    اكتشاف حيوان "تقشعر له الأبدان" مازال حيا منذ العصر الجوراسي... صور وفيديو
    دراسة: بروتين يحدث خلل إشاراته "مأساة" في جسم الإنسان
    4 فيتامينات اجتماعها ينفذ إعادة إقلاع لـ"معالج" الدماغ البشري
    عصير العنب يخفي "فيتامين ك" الرائع بين حباته لكنه يسبب جلطة مع بعض الأدوية
    اكتشاف أثري مذهل... هل يوجد "عالم سفلي" تحت أقدامنا؟... صور فيديو
    اكتشاف "القوس العملاق" في الفضاء يكشف عن خلل عميق في فهمنا للكون... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حصاد البطيخ في بيت لاهيا
    فاكهة الموسم... حصاد البطيخ في قطاع غزة
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك