أهداف مباراة بلجيكا وفنلندا (2-0) في أمم أوروبا.. فيديو

فازت بلجيكا (2-صفر) على فنلندا، اليوم الاثنين، لتنهي المجموعة الثانية ببطولة أوروبا لكرة القدم في الصدارة وتصبح آمال فنلندا معلقة بخيط رفيع بعد احتلال المركز الثالث.

وانتصرت بلجيكا بهدفين في الشوط الثاني عبر الحارس لوكاس هراديسكي، بالخطأ في مرماه وروميلو لوكاكو.

واصطدمت ضربة رأس من توماس فرمالين بالقائم الأيسر، ليضعها الحارس هراديسكي في مرماه في الدقيقة 74.

وبعد ذلك أضاف لوكاكو الهدف الثاني بعدما ألغى الحكم الفيديو المساعد هدفا لمهاجم بلجيكا بعد الاستراحة.



وأنهت بلجيكا المجموعة في الصدارة بتسع نقاط وستلعب في دور الستة عشر ضد إحدى الفرق التي ستتأهل من بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في إشبيلية في 27 يونيو/حزيران.

وضمنت الدنمرك المركز الثاني بعد فوزها الكبير 4-1 على روسيا، وستلعب ضد ويلز في أمستردام في 26 يونيو.

وستنتظر فنلندا نتائج بقية المجموعات لمعرفة مصيرها من التأهل في المركز الثالث.

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