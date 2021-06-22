تسجيل
04:45 GMT22 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فوز الأرجنتين على باراغواي بكوبا أمريكا 21 يونيو 2021

    الأرجنتين ترسخ العقدة لباراغواي وتتأهل لدور الثمانية بكوبا أمريكا

    © REUTERS / HENRY ROMERO
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049320464_0:0:2884:1623_1200x675_80_0_0_fcb3fbb008932331ba43e0f81e3bf1dc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202106221049320493-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/

    تأهلت الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على باراغواي مساء يوم الاثنين في مباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي للمرة 147 مع بلاده، ليعادل الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية في المنتخب الوطني.

    وهذا الفوز الثاني على التوالي للأرجنتين بنتيجة 1-صفر في البطولة، كما أنها بقيت للمباراة 16 على التوالي دون خسارة ومنذ الهزيمة في قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    مالك ناد أمريكي متفائل بانضمام ميسي لفريقه

    وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، وأربع نقاط عن باراغواي، وست نقاط عن أوروغواي. وتتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

    وتتأهل أول أربعة منتخبات في المجموعة إلى دور الثمانية.

    وقال جيرمان بيتسيلا مدافع الأرجنتين، "لقد تأهلنا لكن يجب علينا مواصلة التحسن. ظهرنا بقوة في الشوط الأول، لكن شراستنا لم تكن بنفس المستوى في الشوط الثاني، لكن لم يصنع المنافس الكثير من الفرص".

    ولم يسبق لباراغواي الفوز على الأرجنتين في مباراة من 90 دقيقة في كوبا أمريكا، في مسيرة تمتد على مدار 25 مباراة، ووجدت نفسها في موقف صعب مجددا بعد التأخر في النتيجة عقب عشر دقائق.

    وسجل أليخاندرو جوميز الهدف عندما تلقى تمريرة متقنة من أنخيل دي ماريا، وسدد الكرة ساقطة من مدى قريب من فوق الحارس.

    وقال جوميز،

    "تمريرة أنخيل كانت رائعة. كنت مطالبا فقط بوضع قدمي تحت الكرة للتسجيل".

    واعتقدت الأرجنتين أنها أضافت الهدف الثاني عندما حول جونيور ألونسو لاعب باراغواي تمريرة عرضية بالخطأ في مرماه قبل الاستراحة، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب تسلل في بناء الهجمة.

    وضغطت باراغواي في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل وسط نشاط من ميجيل ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد في مركز الجناح الأيسر.

    ورغم ذلك، عجزت باراغواي عن اختراق دفاع الأرجنتين ولم تترجم الاستحواذ الكبير إلى فرص، وباتت الآن على موعد مع مباراتين صعبتين أمام تشيلي وأوروغواي في الدور الأول، وفقا لرويترز.

     وبالنسبة للأرجنتين، فقد دخل المهاجم سيرجيو أجويرو التشكيلة الأساسية في مباراة دولية لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لكنه لم يترك بصمة مؤثرة وخرج من الملعب قبل مرور ساعة من اللعب.

    وفي ليلة عادل فيها عدد مباريات خافيير ماسكيرانو البالغ 147 مباراة بقميص الأرجنتين، كان ميسي نشيطا في الشوط الأول وحصل مع زميله دي ماريا على العديد من الأخطاء.

    انظر أيضا:

    في افتتاحية كوبا أمريكا البرازيل تصعق فنزويلا بثلاثية نظيفة.. فيديو
    المحكمة العليا البرازيلية تسمح بإقامة بطولة كوبا أمريكا رغم كورونا
    إصابة 12 لاعبا بمنتخب فنزويلا بكورونا قبل يوم من مباراته الافتتاحية بـ"كوبا أمريكا"
    نيمار ينضم إلى ركب منتقدي أرضيات ملاعب "كوبا أمريكا" في البرازيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حصاد البطيخ في بيت لاهيا
    فاكهة الموسم... حصاد البطيخ في قطاع غزة
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك