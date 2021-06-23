هالاند يتفق مع ريال مدريد على الانتقال للملكي هذا الصيف

أكدت تقارير صحفية، أن النجم النرويجي إيرلنغ هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني اتفق مع ريال مدريد على الإسباني على الانتقال هذا الصيف إلى صفوف الميرنغي.

بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، ريال مدريد لم يقدم عرضا رسميا إلى بوروسيا دورتموند حتى الآن، بعدما رفض عرضا سابقا بـ 110 ملايين يورو.

ويثق ريال مدريد في إن دورتموند سيوافق في النهاية على انتقال هالاند مقابل هذا المبلغ، بسبب بند في عقد اللاعب النرويجي يتيح له الرحيل الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو.

ويضع ريال مدريد هالاند كخيار ثانٍ بعد الفرنسي كيليان مبابي، ولكن الفريق الملكي يدرك أن باريس سان جيرمان لن يفرط في الجوهرة الفرنسية بسهولة.

ويتوقع للثنائي مبابي وهالاند أن يسيرا على خطى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذان تنافسا على أعلى المستويات لما يقرب من 15 عاما، حيث حصد رونالدو الكرة الذهبية 5 مرات، بينما توج بها ميسي في 6 مناسبات.