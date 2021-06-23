هيلي تتعرض لانتقادات واسعة بسبب ما ارتدته خلال لقاء ماكرون... "ذاهبة إلى ملهى ليلي"... صور

تعرضت زوجة المغني الكندي جاستن بيبر لانتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماري كلود ماكرون، يوم الاثنين.

ويعودد سبب الانتقادت لما ارتدته هيلي خلال زيارة قامت بها رفقة جاستن الى قصر الإيليزيه الرئاسي، حيث كان في استقبالهم الرئيس الفرنسي وزوجته.

ففي الوقت الذي ارتدى فيه جميع الحضور البدلات الرسمية فضلت هيلي ارتداء فستان مكشوف بشكل كبير بالإضافة لصندل صيفي في قدميها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

وصفت بعض وسائل الإعلام ملابسها بالأنيقة، لكن الكثيرين من متابعي وسائل التواصل انتقدوا ما ارتدته لمثل هكذا زيارة، مفضلين بأن تكون أكثر تحفظا وبخاصة لدى لقاء رئيس دولة.

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل على لباسها قائلا "هيلي ذاهبة إلى ملهى ليلي؟ ربما لا تزال أخوات كارداشيان تنتظرها في الخارج؟".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Soazig de la Moissonnière (@soazigdelamoissonniere)

وجاءت هذه الزيارة بناء على طلب قدمه المغني بيبر للرئاسة الفرنسية من أجل مقابلة الرئيس شخصيا وزوجته والحديث عن قضايا تتعلق بالشباب، تزامنا والاحتفال بمناسبة عيد الموسيقى الأربعين في الإيليزيه، وفقا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.