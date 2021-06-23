سيدة أمريكية تتحول فجأة إلى مليارديرة

تعرضت سيدة أمريكية لمفاجأة صادمة بعدما قررت سحب 20 دولارا من رصيدها البنكي لتتفاجأ بأن حسابها يحتوي على رصيد هائل يصل إلى نحو مليار دولار.

السيدة الأمريكية جوليا يونكوسكي، من ولاية فلوريدا، قررت سحب 20 دولار من حسابها، لتقوم بطلب التحقق من كمية النقود الموجودة على حسابها، وكانت المفاجأة بوجود مبلغ وصل إلى 999985855.94 دولار، بحسب قناة WFLA-TV الأمريكية.

‘I was horrified’: Largo woman discovers $1B in her Chase bank account. https://t.co/3Q992DlGMH — ELLIOT IN THE MORNING (@EITMonline) June 22, 2021

وتفاجأت بالصراف الآلي الذي قال لها بأن ذلك سيكون سحبا على المكشوف وستجري محاسبتك على هذه العملية، فقالت: حسناً، سأنسى الأمر.

وقالت يونكوسكي: "يا إلهي، لقد شعرت بالهلع، أعلم أن غالبية الناس سيعتقدون أنّهم فازوا بجائزة اليانصيب، لكنني شعرت بالرعب".

وتابعت قائلة: "قرأت قصصا لأشخاص أخذوا الاموال أو سحبوا منها ليضطروا لاحقا لتسديد هذه المبالغ، الأمر يثير رعبي بسبب التهديدات السيبرانية".

هذا وتبذل السيدة الأمريكية قصارى جهدها لمحاولة الاتصال بالبنك لتصحيح الأمور، إلا أنها كل مرة تعجز عن التواصل بسبب نظام الرد الآلي في البنك.