فنانة مصرية تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أعلنت فنانة مصرية شهيرة، اليوم الأربعاء، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجهت نبيلة عبيد الشكر لحاكم مدينة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

View this post on Instagram A post shared by Nabila Ebeed - نبيلة عبيد (@nabilaebeedofficial)

وقالت: "شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "شكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي، حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا".

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، أعلنت حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، بعد توافر كافة الشروط التي تخولها الحصول على مثل هذه الإقامة التي أقرتها البلاد، للاحتفاء بأبرز المبدعين العرب في كافة المجالات.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

وقالت الفنانة اللبنانية في منشور على صفحتها في "إنستغرام": "أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون في دبي على دعمها الفنانين والمبدعين".