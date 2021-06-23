محمد رمضان يقبّل يد ممثلة مصرية ويعلق: نجمتي المفضلة... صور

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، صور تجمعه بممثلة مصرية كبيرة، أرفقها بتعليق وصفها فيه بأنها "نجمته المفضلة".

وظهر رمضان في صورتين نشرهما عبر "إنستغرام" مع النجمة المصرية نبيلة عبيد، وعلق رمضان على منشورها قائلا: "أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي"، ويظهر رمضان في إحدى الصور وهو يقبّل يد نبيلة عبيد.

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وفي وقت سابق، كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، تفاصيل اتصال دار بينه وبين محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان، حول واقعة الإساءة للفنانة سميرة عبد العزيز، مؤكدا أن الإجراء في حالة الإساءة لرمز من رموز النقابة هو الشطب.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، "كلمني محمود رمضان أخو محمد رمضان، وقال لي محمد قرأ اللي حضرتك كتبته، وهو يطلب التحقيق فورا لأن ده حساب مزيف".

وأضاف محمود رمضان: "محمد عمره ما عمل كده، ومحصلش ده، كل التقدير والاحترام للأستاذة الكبيرة لكن ده محصلش من محمد، ولو ده حصل محمد يرجو تحويل الموضوع للتحقيق ولمباحث الإنترنت لو ده حساب محمد".

وكانت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة عبد العزيز، كشفت عن تلقيها إهانة لفظية من مواطنها الفنان، محمد رمضان، وذلك عبر رسالة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب". وصرحت لـصحيفة "الوطن" المصرية أن رمضان "تطاول عليها بسبب رفضها مشاركته بطولة أحد مسلسلاته التلفزيونية".