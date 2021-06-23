فنانة مصرية تكشف سبب حذف مشاهدها من فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

أعلنت فنانة مصرية شهيرة سبب حذف مشاهدها من فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وكشفت الفنانة عارفة عبد الرسول، أنه تم حذف مشاهدها من الفيلم، لأسباب درامية، بحسب موقع "في الفن".

وقالت إنه تم حذف مشاهدها كضيفة شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، لأسباب درامية تتعلق بمدة الفيلم.

وأشارت عارفة عبد الرسول إلى اعتزازها بالعمل وإعجابها بالفيلم السينمائي، المنتظر عرضه يوم 7 يوليو/ تموز المقبل.

ونشرت عبد الرسول، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، إعلان الفيلم، معلقة عليه "مشاهدي اتشالت فى المونتاج لصالح الفيلم..... ويظل من أفضل الأفلام على قلبي"، ثم عادت وأكدت أنه خلال التعليقات تفاصيل حذف مشاهدها.

وأوضحت عارفة عبد الرسول أن المخرج اضطر لحذف المشاهد، بسبب طول مدة الفيلم، لافتة إلى إعجابها بالشكل المختلف لتقديم الكوميديا في الفيلم، وتفهمها لقرار المخرج.

يشار إلى أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار.