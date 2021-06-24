طبيبة روسية تنصح باتباع قاعدتين هامتين لتجنب المرض بسبب المكيف في الطقس الحار

قدمت طبيبة روسية مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد وعدد من الأمراض خلال الطقس الحار والإستخدام الدائم للمكيفات الهوائية.

تحدثت الطبيبة، تاتيانا رومانينكو، لـ"سبوتنيك"، لماذا يعد الدخول إلى غرفة فيها مكيف هوائي عاملا خطيرا بعد موجة الحر وماذا تفعل حتى لا تمرض؟

وقالت الطبيبة بأن درجات الحرارة في كثير من الأماكن تجاوزت الـ30 درجة مئوية، وفي مثل هذه الظروف يخاطر الناس بالإصابة بالمرض عندما يدخلون من شارع حار إلى غرفة باردة حيث يعمل مكيف الهواء.

ولتجنب نزلات البرد والمشاكل الصحية الأخرى، يجب تجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. وللقيام بذلك، نصحت بضبط نظام درجة الحرارة الصحيح على مكيف الهواء. كقاعدة أولى.

وأضافت الطبيبة "إذا دخلت من شارع أو مكان حار، فلن تحتاج إلى تشغيل مكيف الهواء على الفور عند 16 درجة. أي، يجب ألا تزيد درجة الحرارة عن 6-8 درجات. ويجب تبريد الهواء تدريجيا، الأمر نفسه ينطبق على ضرورة خفض درجة الحرارة تدريجيا في السيارة".

أما القاعدة الثانية، فهي التركيب الصحيح للمكيف، أي لا نجلس تحت المكيف، فالمسافة منه إلى الشخص العامل على المنضدة يجب أن تكون متر ونصف إلى مترين. والمكيف لا ينبغي أن يكون موجها إلى الشخص، يجب أن يكون موجها إلى الأطراف ".

كما ونصحت بعدم السماح بتراكم الأتربة والبكتيريا في المكيفات، لذلك يجب تنظيف الفلاتر بانتظام في الأجهزة.