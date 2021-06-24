جورجينا وياسمين صبري... حسابات مزيفة تشعل حربا غير حقيقية بين النجمتين

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رسالة من صفحة غير موثقة على موقع "فيسبوك" باسم "جورجينا" صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو، وجهت إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري.

ووجهت صفحة غير رسمية منسوبة لعارضة الأزياء والممثلة الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وجهت رسالة للفنانة المصرية ياسمين صبري.

وجاءت الرسالة بعد تداول الكثير من جمهور النجمتين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

وقالت الصفحة في الرسالة "كوني نفسك وليس أنا"، وأشارت الصحفة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين صبري.

يا جماعة الحقوا جورجينا نزلت بوست لياسمين صبري علي الفيسبوك و ياسمين ردت عليها!!! pic.twitter.com/68nJT2T609 — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) June 24, 2021

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بموقع "فيسبوك"، باسم ياسمين صبري، في تعليق لها على الصورة والمنشور: "أنا لا أتنافس مع أي شخص".

واعتقد معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحسابات تتبع النجمين، إلا أن حساب جورجينا غير موثق، ورغم أن حساب ياسمين صبري موثق، إلا أنها سبق وأن نفت امتلاكها أي حسابات عبر موقع "فيسبوك"، وذلك بعد الأزمة التي فجرها الحساب الذي يحمل اسمها بفيسبوك بشأن تعليق عن الفنان محمد رمضان.

وكان الفنان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية تحدث فيها على التحفظ على أمواله، لتقوم الصفحة المزعومة لياسمين صبري بالتعليق على المنشور بطريقة كوميدية، قائلة: "ضحكتني".

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021

وبعدها خرجت الفنانة المصرية عن صمتها لتؤكد عدم امتلاكها لهذا الحساب المزيف .

وقالت ياسمين صبري وقتها، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "ليس لدي أي حسابات على "فيسبوك" والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه، مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد".