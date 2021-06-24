"إذا انتحرت فأنا لم أفعل ذلك"... تغريدة ماكافي المشفرة

تصدر خبر وفاة رائد الكمبيوتر وبرامج الفيروسات الأمريكي، جون ماكافي، يوم أمس الأربعاء، عناوين الصحف الدولية بعد العثور عليه ميتا في زنزانته في سجن ببرشلونة.

جاء خبر وفاة رجل الأعمال وعالم برامج الفيروسات، جون ماكافي، الذي أسس أحد أشهر برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية، يوم أمس الأربعاء، بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الإسبانية الموافقة على تسليمه للولايات المتحدة.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم ماكافي نتيجة الملاحقة القضائية لتهربه من دفع الضرائب وجرائم مالية أخرى لمدة أربع سنوات، وفق ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

انتحار أم مؤامرة

أثار موت جون ماكافي (75 عاما)، العديد من التساؤلات حول نظريات المؤامرة التي يواجهها الكثير من الأمريكيين المطلوبين للقضاء والمحاكمة، وكان ماكافي قد نشر يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تغريدة مشفرة عبر حسابه الرسمي "تويتر" مرفقة بصورة لوشم على ذراعه يحمل كلمة "WHACKD$" وهي العملة الرقمية المشفرة الخاصة به، وقال:

"تلقيت رسائل خفية من المسؤولين الأمريكيين تقول، في الواقع، "نحن قادمون من أجلك يا ماكافي! سوف نقتلك". حصلت على وشم اليوم فقط في حالة. إذا قتلت نفسي، فإنني لم أفعل. لقد كنت مشدودا، تأكد من ذراعي".

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq:) pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj — John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019 Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq:) pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj — John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019

من جانب آخر، أشارت الدلائل الأولية الصادرة عن وزارة العدل الإقليمية في كاتالونيا أن "سبب وفاة ماكافي قد يكون نتيجة انتحاره، كما صرّح محاميه خافيي فيلابا وأكد أن موكله قام بشنق نفسه بعدما طالت فترة مكوثه في السجن لفترة تسعة أشهر".

وقال فيلابا: "لايوجد ما يبرر القسوة التي تلقاها من النظام الحالي بإبقاء الرجل في السجن ورغم الطلبات المستمرة من الدفاع إلا أنهم فشلوا في رؤية هذا الرجل الذي كان يمكن أن يكون حرا، فهذه الضرائب غير قانونية".

وكانت آخر تغريدة نشرت على حسابه قال فيها: "تعتقد الولايات المتحدة أنني قد أخفيت عملة مشفرة. أتمنى لو أنني فعلت ذلك ولكن تم حلها من خلال العديد من أيدي فريق ماكافي (إيمانك ليس مطلوبًا)، وتم الاستيلاء على أصولي المتبقية. تبخر أصدقائي بسبب الخوف من الارتباط".