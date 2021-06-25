رونالدو يبعث برسالة مؤثرة إلى الإيراني علي دائي

علق كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم، على تهنئة علي دائي، نجم المنتخب الإيراني السابق، بعدما عادل رقمه القياسي بالوصول إلى الهدف الدولي رقم 109 مع منتخب بلاده.

وبعث "الدون" على حسابه الشخصي على "انستغرام"، برسالة شكر للاعب الإيراني، علي دائي، أكد من خلالها ساعدته بما وصفه به دائي، بأنه "الأسطورة".

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سبق أن علق النجم الإيراني السابق، علي دائي، على معادلة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لرقمه القياسي، بالوصول إلى رقم 109 هدفا مع منتخب بلاده، مهنئا إياه بتحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية في منتخبه لكرة القدم.

وكان علي دائي، قد أوضح في تصريحات نقلها موقع "توتو سبورت" الإيطالي، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلا: "سأهنئه على الفور.. رونالدو سجل 102 هدف مع البرتغال حتى الآن وسيحطم رقمي بالتأكيد".

ويشار إلى أن "الدون" قد أحرز هدفين في مرمى منتخب فرنسا (2-2) في المباراة جمعتهما، الأربعاء الماضي، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، وذلك في الجولة الختامية لدور المجموعات ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

#NationsLeague #Ronaldo #CR7



An honour to have @Cristiano break my record: Ali Daei ⚽️#AliDaei, who captained Iran and retired in 2006, reached his mark of 109 goals in 148 appearances



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وصل رونالدو بهذا الرقم إلى هدفه رقم 109 بقميص منتخب البرتغال، خلال 178 مباراة وفي مرمى 44 دولة، ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على المستوى الدولي الذي كان ينفرد به علي دائي.