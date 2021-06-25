علماء يتحدثون عن اكتشاف نوع جديد من البشر برؤوس مسطحة في إسرائيل... صور وفيديو

زعم باحثون في جامعة تل أبيب الإسرائيلية العثور على ما قيل إنه "نوع جديد من البشر" في أحد المواقع يتمتعون بصفات وعلامات تميزهم عن أقرانهم من البشر العاديين.

اكتشف علماء الآثار في أحد المواقع الإسرائيلية ما قيل إنه "نوع جديد" من البشر عاش في عصور ما قبل التاريخ وظهر قبل 400 ألف عام ويعتقد أنه تزاوج مع الإنسان العاقل.

جمجمة مختلفة عن الجماجم الحالية

تم العثور على بقايا جمجمة وفك من إنسان "نيشر رملة" في موقع مفتوح يعود إلى عصور ما قبل التاريخ يحمل نفس الاسم في مصنع إسمنت بالقرب من مدينة الرملة في إسرائيل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" التي نشرت تقريرا عن الاكتشاف الجديد، فقد قام باحثون من جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس بتأريخ بعض البقايا البشرية التي تعود لحقبة تتراوح بين 120 إلى 140 ألف عام.

وأظهرت علميات التحليل المطبقة على بعض البقايا البشرية القديمة وجود اختلاف ملحوظ لدى الجمجمة المكتشفة والتي يطلق عليها تسمية مشابهه لاسم المنطقة التي اكتشفت فيها "نيشر رملا هومو".

وبينت التحليلات وجود أسنان كبيرة واختلاف كبير في بنية الجمجمة وغياب الذقن الأمر الذي جعل العلماء يشيرون إلى أنها تعود لنوع جديد من البشر.

وأكد التقرير البحثي الذي تحدث عن الجمجمة المكتشفة والمنشور في مجلة "science" العلمية، أن هذا الاكتشاف يساهم في تحسين فهمنا لأصل وتوزيع وتطور البشر الأوائل وأقاربهم بشكل كبير.

ونوه العلماء إلى أن الإنسان الذي تعود له البقايا المكتشفة له سمات مشتركة مع إنسان "نياندرتال"، وتحديدا من ناحية الأسنان والفك، بينما تشبه جمجمته تلك الخاصة بعينات الإنسان القديمة الأخرى.

ونوهت المصادر إلى أن هذا الاكتشاف قد يجيب على لغز كبير حير العلماء في معادلة التطور البشري، وهو كيف حصل إنسان "نياندرتال" على جينات الإنسان العاقل قبل وقت طويل من التقاء المجموعتين في أوروبا؟

Meet Nesher Ramla Homo, a previously unknown kind of early human who could be an ancestor to the Neanderthals https://t.co/n0CnXXiEQm pic.twitter.com/QU1FuijrvJ — Reuters (@Reuters) June 25, 2021

هل وجد العلماء "الشعب المفقود"؟

يجادل الباحثون بأن شعب "نيشر رملة" قد يكون أولئك البشر "المفقودين" الذين افترض العلماء سابقا وجودهم والذين تزاوجوا مع البشر المعاصرين (الموجدون في الوقت الحالي) قبل 200 ألف عام.

For #FossilFriday, a look into an early #neandertal, Krapina 3, because Nesher Ramla is not the first of its kind! pic.twitter.com/GyCeH8caSy — PaleoBRAIN (@BrainPaleo) June 25, 2021

ويزعم العلماء والباحثون أن شعب "نيشر رملة" كانوا المصدر الذي نشأ منه العديد من البشر في العصر البليستوسيني الأوسط بما في ذلك إنسان نياندرتال الأوروبي.

The new report of fossil material from Nesher Ramla, Israel, claims a "previously unknown archaic Homo population" some 140,000 years ago. It's a big claim in an area where most scientists have thought that early modern humans and Neandertals interacted. https://t.co/ctYmiHENha pic.twitter.com/jfTJcPBoSh — John Hawks (@johnhawks) June 24, 2021

وعثر العلماء على الرفات أثناء عمليات الحفر في أحد مصانع الأسمنت بعد الحفر لحوالي 26 قدما، حيث عثر على كميات كبيرة من عظام الحيوانات مثل الخيول والغزلان والثيران وبعض الأدوات الحجرية.