نانسي عجرم تكشف حقيقة عدم حضورها آخر جلسات قضية "مقتل الشاب السوري"

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الجمعة، حقيقة عدم حضورها جلسة التحقيق في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها.

وجاء تعليق نانسي عجرم، بعد تداول أنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بتغيبها عن حضور المحكمة بعد استدعائها للتحقيق مجددا بقضية مقتل الموسى.

وقالت نانسي عجرم في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر":

"‏لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة يتم استدعائي لها.. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة، وبطلب من زوجي فادي، للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية".

وأوضحت الفنانة اللبنانية: "يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار".

وكشف غابي جرمانوس، محامي طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، أن موكله هو من طلب استدعاء الهيئة الاتهامية للتحقيق معه ، وليس المحامي كما ما أوردت تقارير أمس.

وأوضح جرمانوس في تصريحات لـموقع "إي تي بالعربي" أن طلب الهاشم بالتوسع في التحقيق معه جاء رغبة منه في إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما فعله وقت الحادث، من حيث إطلاق النار على مقتحم منزله دفاعا عن النفس، ومن حيث عدد الطلقات التي سددها في جسد المتهم.

وأشار المحامي غابي جرمانوس إلى أن ما فعله موكله، فادي الهاشم، يعتبر "توازن بين الخطر والدفاع عن النفس"، موضحا أنه لم يكن لديه خيار سوى ما قام به وقت الحادث.

وكانت فيلا نانسي عجرم في لبنان قد تعرضت للاقتحام من قبل شخص يدعى محمد حسن موسى، وهو ‏سوري الجنسية، في يناير/ كانون الثاني 2020، انتهى بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن قتيل منزل نانسي عجرم تعرض لـ17 طلقة نارية من مسدس زوجها.