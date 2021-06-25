بيليه يبعث رسالة إلى ليونيل ميسي في عيد ميلاده الـ 34

بعث نجم الكرة البرازيلية والعالمية، بيليه، أمس الخميس، رسالة خاصة إلى نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

نشر إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف ببيليه، رسالة جديدة وخاصة على حسابه الرسمي في "انستغرام"، إلى نجم فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بمناسبة عيد ميلاده الـ34، طالبا منه مواصلة العمل لرسم البسمة لعشاق كرة القدم حول العالم.

وهنأ بيليه خليفته في ملاعب كرة القدم، ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، بعيد ميلاده الـ 34.

وفي السياق نفسه، احتفل ميسي بعيد ميلاده الـ34 في وقت ينافس فيه "التانغو" ببطولة "كوبا أمريكا".

Messi's Argentina teammates woke him up to sing Happy Birthday and give him presents 🎁



Family 💙 pic.twitter.com/BQtCxjY3Ff — ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2021

وأظهر مقطع فيديو دخول لاعبي منتخب الأرجنتين إلى غرفة كان فيها ليونيل ميسي، ومفاجأته بإنشاد أغان، احتفالا به.

وتميز بعضها بالغرابة، إذ كان بينها وعاء ماء، في إشارة على ما يبدو لتناول نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، مسألة شرب الماء بدلا عن المشروبات الغازية، في مؤتمر صحفي ببطولة "يورو 2020".

وفي الأعوام الأخيرة، أصبحت بطولة "كوبا أميركا" عقدة حقيقية لميسي، خاصة بعد اقترابه من تحقيقها عامي 2015 و2016، لكن الهزيمة بركلات الترجيح أمام تشيلي حالت دون ذلك في النسختين.

ويسعى ميسي الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم 6 مرات، لكسر "النحس" الذي يلازمه مع منتخب بلاده في الفوز ببطولة كبرى، خلال مشاركته بـ"كوبا أمريكا".

وارتفعت المطالب من جماهير الكرة لميسي، لتحقيق لقب دولي مع منتخب بلاده، يدخله نادي الأساطير الدوليين الكبار الذين سبقوه.