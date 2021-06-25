ضجة بسبب رفض علاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح في أمريكا

أثار قرار المكتب الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، رفض علاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، مناشدات للحكومة الكويتية، بالتدخل لعلاج الشراح، ونقلها إلى أمريكا في أقرب وقت، بحسب صيفة "النهار".

فنانة كبيرة وقديرة مثل #انتصار_الشراح يرفض علاجها يا مسؤولين ليش ؟ وشسبب ؟

لي متى يعني لازم واسطات بالعلاج والكل يناشد علشان تعطون المواطن حقه بالعلاج ؟ pic.twitter.com/C1B28K6Bb8 — @altamimi_q8 (@q8_altamimi) June 25, 2021

كما طالبوا بمراعاة ظروفها الصحية والنفسية، "خاصة أنها فنانة قدّمت الابتسامة والضحكة للجمهور".

يشار إلى أن الفنانة انتصار الشراح ترقد في المستشفى الأميري بالكويت منذ أربعة أشهر، بعد وعكة صحية ألمّت بها.

نتمنى سرعة علاج الفنانة القديرة #انتصار_الشراح

ام سالم قدمت الكثير والكثير للحركة الفنية في الكويت والخليج .

ألا تستحق أن تأخذ حقها في العلاج بالكامل ؟ pic.twitter.com/WiTqug2Ie3 — Almilany (@Almilany__) June 25, 2021

وحصل زوجة الفنانة الكويتية، على موافقة إدارة العلاج في الخارج، لكنّه صُدم برفض المكتب الصحّي في أمريكا دون معرفة الأسباب وراء هذا الرفض.

وفور علم متابعي الفنانة بقرار المكتب الصحي، حظيت الممثلة الكويتية بتفاعل كبير، ومطالبات عديدة للحكومة الكويتية بإنقاذها.