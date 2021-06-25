ضجة بسبب رفض علاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح في أمريكا

ووجه عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، مناشدات للحكومة الكويتية، بالتدخل لعلاج الشراح، ونقلها إلى أمريكا في أقرب وقت، بحسب صيفة "النهار".
فنانة كبيرة وقديرة مثل #انتصار_الشراح يرفض علاجها يا مسؤولين ليش ؟ وشسبب ؟— @altamimi_q8 (@q8_altamimi) June 25, 2021
لي متى يعني لازم واسطات بالعلاج والكل يناشد علشان تعطون المواطن حقه بالعلاج ؟ pic.twitter.com/C1B28K6Bb8
كما طالبوا بمراعاة ظروفها الصحية والنفسية، "خاصة أنها فنانة قدّمت الابتسامة والضحكة للجمهور".
يشار إلى أن الفنانة انتصار الشراح ترقد في المستشفى الأميري بالكويت منذ أربعة أشهر، بعد وعكة صحية ألمّت بها.
نتمنى سرعة علاج الفنانة القديرة #انتصار_الشراح— Almilany (@Almilany__) June 25, 2021
ام سالم قدمت الكثير والكثير للحركة الفنية في الكويت والخليج .
ألا تستحق أن تأخذ حقها في العلاج بالكامل ؟ pic.twitter.com/WiTqug2Ie3
وحصل زوجة الفنانة الكويتية، على موافقة إدارة العلاج في الخارج، لكنّه صُدم برفض المكتب الصحّي في أمريكا دون معرفة الأسباب وراء هذا الرفض.
وفور علم متابعي الفنانة بقرار المكتب الصحي، حظيت الممثلة الكويتية بتفاعل كبير، ومطالبات عديدة للحكومة الكويتية بإنقاذها.
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