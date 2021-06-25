دراسة: الشوكولاتة تحتوي مادة تحرق دهون الجسم صباحا

أكدت دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة تحتوي على بعض المواد السكرية أثناء الإفطار يمكن أن يكون له "فوائد غير متوقعة" من خلال مساعدة جسمك على حرق الدهون.

قدم باحثون في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية كمية تعادل 100 غرام من شوكولاتة الحليب لـ 19 امرأة بعد ساعة واحدة من الاستيقاظ وساعة واحدة قبل وقت النوم.

وبشكل مثير للدهشة، اكتشف فريق البحث أن تناول شوكولاتة الحليب في الصباح أو الليل لم يؤد إلى زيادة الوزن، وأن الشوكولاتة لعبت على الأرجح دور مثبط للشهية.

وبحسب الدراسة المنشورة في موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن تناول شوكولا الحليب خلال ساعات الصباح يساعد على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.

كيف تحرق الشوكولاتة دهون الجسم؟

بحسب المقال، فإن سبب هذه العملية الغريبة يعود إلى وجود مادة كيميائية مفيدة يطلق عليها اسم "الفلافانول" وهي مادة موجودة بشكل طبيعي في الكاكاو، وهي تزيد من أكسدة الدهون.

وبالرغم من أن الدراسة مطبقة فقط على عدد محدود من النساء بعد انقطاع الطمث، إلا أن الباحثين أكدوا عزمهم على التوسع بالأبحاث بهدف التأكد من مطابقة النتائج على الرجال والنساء.

وقالت مؤلفة الدراسة، مارتا جاراوليت، المدرسة في جامعة مورسيا: "لم يكتسب متطوعونا وزنًا على الرغم من زيادة السعرات الحرارية التي يتناولونها".

وتضيف الباحثة: "تظهر نتائجنا أن الشوكولاتة قللت من استهلاك الطاقة، بما يتفق مع الانخفاض الملحوظ في الجوع والشهية والرغبة في تناول الحلويات كما هو موضح في الدراسات السابقة".

واعتبرت نتائج الدراسة "صادمة" لأنها استخدمت شوكولاتة الحليب، الشهيرة بمساهمتها بزيادة الوزن بسبب احتوائها على نسب عالية من الدهون والسكر والسعرات الحرارية.