فتاة هندية تثير جدلا بإعلان زواج: أريد رجلا نسويا

أثار إعلان زواج نشرته فتاة هندية، جدلا واسعا بسبب الصفات غير التقليدية التي حددتها الفتاة في إعلانها للبحث عن زوج.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الأسبوع الماضي شهد الحديث عن إعلان زواج مثير للجدل طلبت فيه فتاة هندية ما يلي: "رجل نسوي، ثري، وسيم، لا يطلق الريح ولا يتجشأ، وأن يكون ثريا يتراوح عمره ما بين 25 و28 عاما".

ونُشر الإعلان في أكثر الصحف الهندية مبيعا، وفيه وصفت صاحبة الإعلان نفسا بأنها امرأة "نسوية، عنيدة، عمرها تجاوز الثلاثين، ذات شعر قصير وجسمها به حلي (البيرسينغ)".

تتبعت "بي بي سي" هوية صاحب الإعلان للتحقق مما إذا كان "حقيقيا"، وذلك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني المنشور مع الإعلان، وتمكنت بالفعل من العثور على تلك "النسوية العنيدة" وتدعى (ساكشي) وأخوها (سريجان) وصديقتها المقربة (داميانتي)، اللذين جاءا بهذه الفكرة.

تبين أن هذه الأسماء مستعارة للأشخاص الذين يقفون وراء هذا الإعلان، حيث أرجعوا ذلك إلى أنهم لا يريدون الكشف عن هوياتهم لأنهم، حسبما قال الأخ، "جميعا لدينا مهننا الثابتة، ونأمل بحياة واعدة في المستقبل" ولا نريد جذب المتصيدين "المتوحشين" عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف سريجان عن أن الإعلان ما هو إلا "مزحة صغيرة بمناسبة عيد ميلاد ساكشي الثلاثين"، مضيفا أنه "يعتبر بلوغ الثلاثين من العمر علامة فارقة، في ظل النقاشات الدائرة حول الزواج، فمع بلوغك الثلاثين، تبدأ أسرتك ومجتمعك بالضغط عليك بهدف الزواج والاستقرار".

من جانبها قالت ساكشي، إن شعرها بالفعل قصير وتضع "البيرسينغ"، كما أنها عنيدة بآرائها وتعمل في مجال العمل الاجتماعي، والمزحة حول تجشؤ الرجال وإطلاق الريح كانت نكتة عائلية.

يذكر أن الإعلان كان قد ظهر في 12 مدينة شمالي الهند، وبلغت تكلفته لحوالي 175 دولارا، ويقول سيرجان إنهم كانوا سينفقون هذا المبلع لشراء الهدايا لها والاحتفال بها ما لم يكن هناك إغلاق بسبب "كوفيد-19".

وترى الصديقة، داميانتي، أن في الهند، لا تزال قرابة 90% من الزيجات مرتبة، "فكل فتاة تريد عريسا مستقرا، لكن مواجهة هذا الأمر بوضوح أثارت حفيظة الكثيرين".