محمد رمضان يسير في دبي ممسكا بنمر أبيض... فيديو

ظهر الفنان المصري، محمد رمضان، في مقطع فيديو جديد بمدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه على تويتر، وظهر فيه عاري الصدر وهو يتجول مع النمر، كما أرفق مقطع الفيديو بجزء من أغنيته "نمبر وان".

وفي وقت سابق، نشر رمضان، صورتين عبر "إنستغرام" مع النجمة المصرية نبيلة عبيد، وعلق رمضان على منشورها قائلا: "أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي"، ويظهر رمضان في إحدى الصور وهو يقبّل يد نبيلة عبيد.

يذكر أن محمد رمضان كان قد حصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ووصف ذلك بأنه "أجمل هدية" من بلده الثاني الإمارات.