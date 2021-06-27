وفاة القطري هارون صاحب برونزية 400 متر في بطولة العالم بحادث سيارة

ذكرت وسائل إعلام أن العداء القطري عبد الإله هارون، الفائز بميدالية برونزية في سباق 400 متر ببطولة العالم لألعاب القوى 2017، توفي يوم السبت في حادث سيارة عن 24 عاما.

وكان بطل العالم السابق للشباب يأمل في التأهل لأولمبياد طوكيو هذا العام، رغم أنه كان يخضع للتأهيل بعد تعافيه من إصابة.

وقال الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في حسابه على تويتر، "فقدنا اليوم ببالغ الحزن والأسى العداء القطري البطل عبدالإله هارون الذي توفي إثر حادث أليم".

وأضاف، "نعزي أسرة الفقيد وأصدقاءه والأسرة الأولمبية القطرية والدولية ونسأل الله أن يتغمده بمغفرته ويدخله فسيح جناته".

وولد هارون في السودان ونال حق تمثيل قطر في 2015، وفي العام ذاته فاز بسباق 400 متر في بطولة آسيا وعمره 18 عاما وسجل رقما قياسيا آسيويا وبلغ 44.27 ثانية.

وفاز هارون بالسباق في بطولة آسيا داخل القاعات في العام التالي، ونال فضية بطولة العالم داخل القاعات في بورتلاند قبل أن يتجه للمشاركة في أولمبياد ريو 2016.

فقدنا اليوم ببالغ الحزن والأسى العداء القطري البطل عبدالإله هارون الذي توفي إثر حادث أليم ..

نعزي أسرة الفقيد وأصدقاءه والأسرة الأولمبية القطرية والدولية ونسأل الله أن يتغمده بمغفرته ويدخله فسيح جناته ..

وإنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/NlIXQcWyBT — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) June 26, 2021

وأصبح هارون أول آسيوي يفوز بميدالية في سباق 400 متر في بطولة العالم عام 2017، عندما نال البرونزية خلف الجنوب أفريقي ويد فان نيكيرك وستيفن جاردينر من جزر الباهاما في لندن.

ويحمل هارون الرقم القياسي القطري في سباق 400 متر ويبلغ 44.07 ثانية وحققه في 2018.