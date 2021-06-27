الوجه "القاتل" للفيتامينات الشائعة... عدم التقيد بالجرعة يسبب "فاجعة"

تنطبق فكرة "إذا كان القليل شيئا جيدا فإن الكثير منه أفضل" على الكثير من الأشياء، لكن لا تنطبق بالتأكيد على الأطعمة والأدوية وكذلك الفيتامينات التي ينصح بتناولها كعناصر داعمة للجسم.

يعمل جسم الإنسان كآلة أبدعها الخالق بدقة متناهية من حيث الانسجام بين الأعضاء والنسب الدقيقة جدا للعناصر والسوائل والفيتامينات والمعادن وغيرها، والتي تشكل في مجموعها عملية متكاملة، كل منها تنفذ مهمة محددة في أجسادنا، لذلك فإن اختلال معاييرها، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، قد يكون له آثار لا تحمد عقباها.

وبالرغم من السمعة الجيدة التي تتمتع فيها الفيتامينات الداعمة لجسم الإنسان كمكملات غذائية، إلا أن هذه المكملات يجب أن تبقى بنسب محددة في الجسم لأن ارتفاع نسبها، من شأنها أن يسبب مفعولا عكسيا وأحيانا طيرا على جسم الإنسان.

وبحسب الدراسة المنشورة في موقع "Medscape" الطبي، فإن غالبية الأمريكيين وغيرهم يعتبرون الفيتامينات آمنة، وهذا الاعتقاد وحده يمكن أن يزيد من احتمالية تناول الكثير منها، حيث لا يوجد خطر محسوس في أذهان كثير من الناس لهذه المكملات الغذائية.

جرعة زائدة تهدد الحياة

الحقيقة هي أن الكثير من الفيتامينات يمكن أن يؤدي جرعة زائدة منها إلى حدوث أعراض خطيرة وفي بعض الحالات قد تهدد الحياة.

وبالرغم من أن هذه الفكرة ليست صحيحة مع أغلب الفيتامينات، خصوصا أن الجسم يحصل عليها بطرق متنوعة، إلا أن التقيد بالنسب المحددة من قبل الأطباء أمر مهم للحفاظ على التوازن الضروري داخل الجسم.

وحدد موقع "إس بي جورنال" المتخصص بالصحة، في مقال حمل عنوان "مخاطر الجرعة الزائدة من الفيتامينات: لماذا الجرعة المناسبة مهمة؟" بعض العناصر الغذائية التي يجب توخي الحذر عند تناولها، لأن أعراض الجرعات الزائدة من هذه الفيتامينات "خطير" وشائع. وهذه الفيتامينات هي:

"فيتامين د"... الزيادة تتلف القلب

في الآونة الأخيرة، شهدت الأوساط العلمية الكثير من الجدل حول نقص "فيتامين د" والمشاكل التي يمكن أن يسببها نقص هذا الفيتامين للأفراد.

ويعتبر هذا الفيتامين والمعروف باسم "فيتامين أشعة الشمس"، مسؤولا وبشكل أساسي عن تنظيم الكالسيوم والفوسفور في العظام. (بدون فيتامين د، ستكون رقيقًا بكل معنى الكلمة!)، بحسب المصدر.

لكن التقرير حذر من أن الجرعة الزائدة من "فيتامين د" نادرة للغاية، لكن حدوثها عند تناول المتممات الغذائية وارد وهي قد تسبب ضررًا دائمًا للكليتين والقلب.

تؤدي الجرعة الزائدة من "فيتامين الشمس" لحدوث أعراض ومشاكل صحية مزعجة، على الرغم من أنها قد تكون مؤقتة، تشمل الغثيان والقيء والإمساك والإسهال. في بعض الأحيان، قد تؤدي الجرعات الزائدة إلى اضطرابات خطيرة في ضربات القلب.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن تناول جرعة زائدة من "فيتامين د" أثناء الحمل يزيد من احتمالية الإصابة بالتخلف العقلي عند الأطفال.

وعلى الرغم من أن المتطلبات اليومية الموصى بها من "فيتامين د" هي حوالي 1000 وحدة دولية، (الوحدة الدولية تعادل 0.025 ميكروغرام) إلا أن العديد من الأطباء يعتقدون أن هذا منخفض جدًا ويصفون بانتظام المزيد لأولئك الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين الهام.

وأثبت أن تناول 40 ألف وحدة دولية من فيتامين د عند الرضع و50 ألف وحدة دولية للبالغين لعدة أشهر يمكن أن يسبب التسمم.

أفضل طريقة لتحديد الكمية المناسبة من فيتامين د لك وتجنب الجرعة الزائدة هي تجنب ما يسمى بـ"الجرعات الضخمة"، واستشارة أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لاختيار الجرعات المناسبة.

"فيتامين ب"... الزيادة تسمم الكبد

نسمع الكثير عن سلسلة "فيتامينات ب"، وهي مجموعة من 8 فيتامينات متميزة، كل منها مسؤول عن مساعدة وظائف مختلفة في الجسم.

وتتراوح وظائف مجموعة فيتامين ب من دعم معدل التمثيل الغذائي وتعزيز صحة الجلد والشعر وصولا إلى دعم ذاكرة الإنسان.

الجرعات الزائدة من بعض هذه الفيتامينات قد يكون له آثارا سلبية أيضا، ويمكن لجرعة زائدة من "فيتامين ب 6" أن تؤدي إلى تسمم الأعصاب، في حين أن "فيتامين ب 3" يمكن أن يؤدي إلى الغثيان واليرقان وتسمم الكبد.

يوصي معهد الطب الأمريكي الرجال والنساء البالغين بعدم استهلاك أكثر من 1000 ميليجرام يوميًا. ولتجنب جرعة زائدة من "فيتامين ب"، يجب استشارة أخصائي الرعاية الصحية.

"فيتامين أ" القاتل الصامت... الزيادة ترفع الضغط

قد تمكّنك مكملات "فيتامين أ" من تأخير الحصول على نظارات القراءة لأنها تدعم وظيفة العين البشرية بشكل فعال، ولكن جرعة زائدة شديدة من "فيتامين أ" يمكن أن تسبب الوفاة بالفعل.

تتطور الجرعة الزائدة من "فيتامين أ" ببطء حيث تتراكم في الجسم، لا سيما أنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويتم تخزينه في الخلايا الدهنية. قد تظهر العلامات الأولية لجرعة زائدة منه من خلال ظهور مشكلات صحية حميدة: الجلد الجاف والخشن والشفاه المتشققة وتساقط الشعر.

أما الحالات المتأخرة للجرعة الزائدة (بطيئة الظهور) منه تشمل التهيج والصداع وارتفاع مستوى إنزيم الكبد في الدم وأمراض الكبد. أما الجرعة الزائدة السريعة "الحادة" تتراوح أعراضها بين القيء وارتفاع الضغط في الدماغ وحتى الموت.

الجرعة اليومية الموصى بها من "فيتامين أ" للأطفال من سن 4 إلى 8 سنوات هي 3000 وحدة دولية (الوحدة الدولية لفيتامين أ تعادل 0.6 ميكروغرام) و10000 وحدة دولية للبالغين. يُنصح بالبقاء ضمن هذه الحدود.

"الحديد"... "قاتل الأطفال"

من المحتمل أن تكون الجرعات الزائدة من الحديد من أكثر الجرعات المعروفة على نطاق واسع وأخطرها، خاصة للأطفال.

وبالرغم من أن الحديد ضروري جدا لخلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، إلا أن جرعة زائدة من الحديد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وهي في الواقع السبب الرئيسي للتسمم القاتل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وبحسب المصدر، فإن هذا هو أحد الأسباب التي تمنع من خلالها مؤسسات الأغذية وضع الحديد في العلكة، حيث يعرف عن بعض الأطفال تناول العلكة بكميات كبيرة.

وينصح خبراء العناية الطبية باستخدام الحديد السائل بالقطارة لأنها تسمح بالتحكم في مستويات الحديد المقدمة، كما أن القطارة لا تجذب الأطفال إليها، مع التقيد بالجرعات المكتوبة حيث تختلف كمياتها بناء على العمر بالنسبة للبالغين والأطفال.

ماذا تفعل إذا كنت تشك بتناول جرعة زائدة من فيتامين؟

يجب على الشخص التصرف عند حدوث هذه المشكلة بناء على شدة الأعراض، لذلك يجب الاتصال بالطبيب على الفور في حال كانت الأعراض شديدة أو التوجه إلى أقرب مستشفى.

كما ينصح خبراء الصحة بالتقيد بالتعليمات المرفقة على الأوراق المرفقة مع الجرعات والتي تتضمن غالبا الكميات الموصى بها وطرقة تقديرها بناء على كل نوع من الفيتامينات.