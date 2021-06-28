لاجئ سوري يقتل أمه وشرطي مرور ويقع في قبضة العدالة..فيديو

ألفى رجال المباحث الجنائية في الكويت القبض على الوافد السوري المتهم بقتل أمه في منزلها بمنطقة القصور.

بحسب ما نشرت " القبس" الكويتية، أن الوافد السوري الذي يدعى (محمد.أ) المتهم بارتكاب جريمتي قتل أمه وشرطي المرور، أُصيب بطلقات نارية في ساقه وساعده، قبل ضبطه من قبل فرقة الاقتحام بالقوات الخاصة، بالقرب من إحدى المزارع بمنطقة الوفرة، جراء اشتباكه معهم بسلاح شهيد الواجب شرطي المرور الذي سرقه وهرب عقب قيامه بقتله.

تصوير لحظة إطلاق النار على القاتل السوري أحمد محمد في مزارع الوفرة ، الذي قتل والدته ثم قتل شرطي مرور وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة.#الكويت #جريمة_المهبولة pic.twitter.com/WHIizBBUyD — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) June 28, 2021

إن الجاني الذي تم القبض عليه مختبأً في منطقة الوفرة أبدى مقاومة شديدة، وأحيل إلى مكتب التحقيقات لكشف ملابسات وأبعاد الجريمتين.

يذكر أن شرطي المرور يدعى عبد العزيز محمد الرشيدي من مرتبات إدارة مرور الأحمدي في المنطقة الفاصلة بين منطقي المهبولة وأبو حليفة.