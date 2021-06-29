طبيب يوجه نصائح للأشخاص المصابين بالدوالي ويرغبون بأخذ حمام شمسي

تحدث اختصاصي جراحة الأوردة، الروسي أرمين أفاكيان، عن الحمام الشمسي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل دوالي الأوردة، مقدّما عددا من النصائح التي ينبغي اتباعها من قبل هؤلاء الأشخاص.

وقال الاختصاصي بأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل دوالي الأوردة يمكنهم الاسترخاء على الشاطئ وأخذ حمام شمسي، ولكن ليس لفترة طويلة تحت أشعة الشمس.

وحذر أفاكيان في حديث لـ"سبوتنيك"، من إمكانية حصول جلطات دموية لدى الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة تحت أشعة الشمس.

وقال الخبير: "إذا برزت الأوعية الدموية على قدمي الشخص بسبب توسع الأوردة، وكان يرقد على الشاطئ في الصيف تحت أشعة الشمس، فإن الشمس ستضرب الأوردة وتسخنها. ويمكن أن يؤدي التسخين المفرط للجدار الوريدي إلى التهاب الوريد الخثاري، أي تخثر الوريد. ففي حال نام الشخص على الشاطئ تحت أشعة الشمس المباشرة لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب جدار الوريد وتشكيل جلطة دموية".

وقدّم المختص ثلاث نصائح للأشخاص الراغبين بأخذ حمام شمسي، شرط اتباع هذه النصائح، لتجنب حصول هذا النوع من الجلطات، وهي عدم أخذ حمام من الشمس لمدة تزيد عن الساعة، بالإضافة لشرب الماء بشكل أكبر بالإضافة للتحرك بشكل دائم من أجل عمل المضخة الوريدية العضلية.