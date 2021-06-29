تسجيل
12:56 GMT29 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سعوديات خلال تجمع في الرياض

    خبيرة تكشف سببا غريبا وراء ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية

    © REUTERS / Faisal Nasser
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102852/27/1028522734_0:183:3500:2151_1200x675_80_0_0_b6ddec3e8797bd03996598374a64ec40.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202106291049407736-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    كشفت استشارية نفسية وأسرية سببا مفاجئا وراء ارتفاع معدل الطلاق وتدمير العلاقات الزوجية في السعودية.

    جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها برنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية" مع الاستشارية الأسرية عبير باكدم.

    وقالت باكدم إن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي هم أحد أهم الأسباب التي برزت أخيرًا وراء ارتفاع حالات الطلاق في المملكة.

    وأضافت: "المشاهير ساهموا بشكل كبير في تفكيك المنازل وتوتر العلاقة الزوجية"، ومضت موضحة: "عندما تظهر إحدى المشاهير وتصور خروجها مع زوجها وكيف أنهما سعداء، ونحن كمختصين نعرف أن هذا ليس الجانب الحقيقي لعلاقتهما، ولكن هناك الكثيرين لا يعرفون ذلك، ويشعرون بالنقص ويقارنون حياتهم بحياة هؤلاء المشاهير التي تضج بالفسح والبهجة".

    وقالت: "الآن، تقريبا، معظم المشاهير عندنا خاصة من النساء يقومون بتسويق الملابس والفسح والذهب والإكسسوارات، ما يسبب الكثير من الأذى للناس على خلفية شعورهم بالنقص وزعزة ثقة المشاهد في نفسه"، على حد قولها.

    ولدى سؤالها عما إذا كانت عايشت بحكم تخصصها كاستشارية أسرية حالات طلاق نتيجة لمتابعة الزوجات للمشاهير من النساء، قالت باكدم: "خلال أسبوعين فقط جاءت لي حالتين من هذا النوع، وخلال فترة الحجر الكلي بسبب كورونا تعاملت مع 7 حالات زوجية وصلت إلى الانفصال بسبب مشاهير السناب شات".

    وأوضحت أن الكثير من الزوجات يشعرن بالنقص لأن زوجها لا يدللها بالشكل الذي تراه من المشاهير، ولا يوفر لها الأغراض التي تعتقد أنها موجودة لدى غيرها بشكل طبيعي.

    وتابعت أن بعض الزوجات تطلب على سبيل المثال من أزواجهن إظهار الرومانسية بشكل علني كإمساك أيدهن في الأماكن العامة وتصوير تلك اللحظات ومشاركتها على "سناب شات"، وهو ما يرفضه الكثير من الرجال، كون المجتمع السعودي محافظ في الأساس مهما وصل من الانفتاح، فبالتالي تحدث خلافات لشعور الزوجة بالنقص، مقارنة بالمشاهير اللواتي يعرضن حياة خيالية، على حد قولها.

    والعام الماضي، ارتفعت معدلات الطلاق في السعودية بنحو 13% مقارنة بـ 2019، بحسب إحصاءات رسمية.

    وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 57 ألفا و595 صكاً، سجلت أغلبها في الشهور الـ3 الأخيرة من 2020.

    انظر أيضا:

    انتصار جديد للمرأة السعودية... إجبار الزوج على توثيق الطلاق بشكل عاجل
    ارتفاع حالات الطلاق بعد انتهاء منع التجول في السعودية
    دون ذكر التفاصيل... فنانة سعودية تعلن طلاقها بعد زواج استمر 8 أشهر فقط
    السعودية... ارتفاع معدلات الطلاق بنحو 13% والزواج بـ 9% خلال عام كورونا
    في السعودية.. حفل "خادش" حضره "مشاهير" تبحث عنهم السلطات.. فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني
    الصين تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي
    الناتو... ليسوا أصدقاء يعتمد عليهم
    "الناتو"... ليسوا أصدقاء يعتمد عليهم
    مناورات البحر الأسود نسيم البحر 21
    32 دولة تشارك في مناورات البحر الأسود "نسيم البحر 21"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك