ابتكار "أول جهاز من نوعه في العالم" لإنقاص الوزن...فيديو

تمكن فريق مشترك من الباحثين النيوزيلنديين والخبراء البريطانيين من صنع جهاز لإنقاص الوزن في حملة لمكافحة السمنة وزيادة الوزن.

فبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الجهاز المعروف باسم "DentalSlim Diet Control"، هو عبارة عن قفل مغناطيسي صغير للغاية يتم تثبيته على الأسنان العلوية والسفلية للمريض.

ويسمح هذا الجهاز لمستخدمه بفتح فمه بنحو 2 ملم فقط، مما يجبره على نظام غذائي يعتمد على السوائل، إلا أنه لا يضايق في عملية التنفس أو التحدث.

وبحسب الصحيفة، فإن عددا من المشاركين باختبار الجهاز خسروا 6.36 كيلوغرام من وزنهم كمعدل وسطي خلال أسبوعين.

ووصف البروفيسور بول برونتون، كبير الباحثين في جامعة أوتاغو للعلوم الصحية، استخدام الجهاز بالطريقة الفعالة والآمنة، مضيفا بأن العائق الرئيسي أمام الأشخاص لإنقاص الوزن بنجاح هو الامتثال، وهذا الجهاز سيساعدهم على إنشاء عادات جديدة، مما يسمح لهم بالتقيد بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة من الوقت.

ويقول القائمون على الاختراع الجديد إن ما يميزه عن تلك العمليات الآنفة الذكر أنه بإمكان مستخدميه التعامل معه بأريحية وفكه كل ثلاثة أسابيع لأخذ راحة من النظام الغذائي الذي كانوا يسيرون عليه قبل تركيبه مرة أخرى.