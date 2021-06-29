إصابة فنانة لبنانية بكورونا الهندية بعد أيام من تلقيها اللقاح

أعلنت فنانة لبنانية إصابتها بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، المعروفة باسم "دلتا"، رغم حصولها على اللقاح المضاد للفيروس منذ عدة أيام.

وعبر "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، نشرت الفنانة اللبنانية، مي حريري ، متمنية الشفاء لها، وهو ما ذكرته عبر حساب لإحدى صديقاتها، مؤكدة إصابتها بالسلالة الهندية لفيروس كورونا "دلتا".

وكتبت حريري على صورتها داخل أحد المحال التجارية الكبيرة، خلال تسوقها، متمنية الشفاء لنفسها، قائلة "دعواتي القلبية للصديقة الغالية على قلبي الفنانة مي حريري، بعد إصابتها بالسلالة الهندية لفيروس كورونا".

وأوضحت مي حريري أنها تلقت لقاح أسترازينيكا، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وبعدها بسبعة أيام فقط، أصيبت بكورونا الهندية.

ويشار إلى أن مي حريري، الفنانة اللبنانية، تقيم في العاصمة البريطانية، لندن، حيث تعرضت للإصابة بالفيروس خلال إقامتها هناك، بعد حصولها على لقاح المضاد لفيروس كورونا بعدة أيام فقط.