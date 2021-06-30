والد حسام حبيب يوجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب ويهاجم نضال الأحمدية

هاجم والد الفنان حسام حبيب، حسين حبيب، اليوم الأربعاء، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، ووجه رسالة إلى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، زوجة نجله.

واستهزأ حبيب في رسالة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، من أزمته الأخيرة مع ابنه حسام ووزوجته شيرين والإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

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وقال: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية أنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الإبن الضال، وأخيرًا نطق وانا فرحت فرحة اللواء بإبنه لما نطق في فيلم الدادة دودي".

وأضاف: "في لحظه خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجازيب، ساب مدرسته ورمي كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة، واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الألهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث من أيام أم كلثوم، وهيا تستحقه عن جدارة وأصبح من مجازيب شيرين وأهتم بعملها ونسي عمله".

وتابع: "بس أنا بفكر نجمت مصر والعالم العربي الأولي اللي انا من عشاق فنها وعدها ليا قبل جوازهم أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وأن لم يكن أكتر منها كمان، وانتي بإعترافك إن الراجل ده أعطي ولم ياخذ طوال ثلاث أعوام ونصف، انا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب".

وأوضح حبيب، "وإن كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معني إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته أن يهمل عمله، دي حجه البليد الكسول".

واعتذر حبيب عن كل ما بدر منه، قائلا: "أما عن نفسي فأسف لكل ما بدر مني وماينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤمرات علي العموم المسامح كريم".

ووجه رسالة إلى الأحمدية "بقولها إن مجرد النشر بدون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن بس انا هاشتكيكي في محكمة حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض امرى الي الله"، متابعا: "اتعودت لما باخد حقي با ايدي ربنا بيديني علي قد ايدي ولما بفوضه بيديني علي قد ايده هوه".

وختم بقوله: "المره الجاية مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي ستة اشهر في الاعداد انتي بس قوليلي واي خدمه واي فضائح واخيرا انا لكل هذهزالضجه وكل هذه الالام التي سبتتها لاقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن".

ونشرت مجلة "الجرس" اللبنانية، يوم الأحد الماضي، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطير"، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبد الوهاب، لأجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

من جانبه، خرج حسين حبيب، والد حسام حبيب عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

وردت شيرين عبد الوهاب على أزمة التسريب الصوتي، ونفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين، فيما كشف زوجها حسام حبيب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيل المسرب، مؤكدا أن الصوت ليس مفبركا، وأنه قطع علاقته بوالده وقرر مقاضاته بسبب هذا التسجيل.

وكشفت نضال الأحمدية، مالكة مجلة "الجرس"، المسؤولة عن أزمة حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب، مفاجأة بخصوص التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب.

وقالت الأحمدية، خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "شيرين عبد الوهاب لم تعترض على ما قاله والد حسام حبيب لكنها اتحدت مع زوجها ووالده حتى لا تكذبه، كما أنها لم تدافع عنه"، مؤكدة أن لديها تسجيلات صوتية أخرى.

وأضافت: "لدي تسجيلات صوتية أخرى لوالد حسام حبيب، وأتركها الآن لجولة ثانية"، مؤكدة أن التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب حقيقي، وأنه سبق صحفي، ومن مهام الصحفي عدم الإفصاح عن مصدره في كتابة الأخبار.