مصر... الأرصاد تقدم 5 نصائح للتعامل مع منخفض الهند الموسمي

قدم خبراء الأرصاد الجوية في مصر، بعض النصائح التي تساعد المواطنين على التعامل مع منخفض الهند الموسمي.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي، يمتد على معظم الأنحاء خلال الفترة من الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران، حتى الاثنين 5 يوليو/ تموز، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأشار الأطباء إلى أن هذا المنخفض يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وأن هناك بعض النصائح للمواطنين بخصوص تلك الفترة، وهي:

1. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا، لأن هذه الفترة تشهد أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

2. تناول الماء وشرب السوائل بنسبة كبيرة على مدار اليوم.

3. عدم الجلوس في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

4. ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، ذات الألوان الفاتحة، والابتعاد عن الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

5. الاعتماد على المظلة أو ارتداء غطاء واقي للرأس، عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، تجنبا للإصابة بضربات الشمس.