السعودية... غوميز يعتذر لمشجعة "هلالية"

علق مهاجم "الهلال" السعودي، اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز، على لوم إحدى مشجعات ناديه بعد تجاهل الرد عليها.

ونشر بافيتمبي غومير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، وجه من خلالها اعتذاره لإحدى مشجعات ناديه، نتيجة تجاهل الرد عليها، خاصة وأنها لامته على موقفه معها.

آسف على عدم الرد

شكراً لدعمك وتشجيعك واهتمامك بالاسد 🦁💙 https://t.co/ow8sk5vFIl — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 29, 2021

سبق أن وجهت مشجعة نادي "الهلال" السعودي اللوم لنجم الفريق، الفرنسي بافيتمبي غوميز، بسبب عدم رده على أي رسالة منها إليه، معربة عن حبها له، وأن اللاعب يرد على مشجعات آخريات دونها هي.

وأعرب مهاجم النادي السعودي عن أسفه للمشجعة الهلالية على عدم الرد، شاكرا إياها لدعمها وتشجيعها واهتمامها بالأسد، وهي لقب النجم الفرنسي، حيث يضع صورة الأسد على الحساب الرسمي الخاص به على "تويتر".