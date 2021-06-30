السعودية... غوميز يعتذر لمشجعة "هلالية"

ونشر بافيتمبي غومير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، وجه من خلالها اعتذاره لإحدى مشجعات ناديه، نتيجة تجاهل الرد عليها، خاصة وأنها لامته على موقفه معها.
آسف على عدم الرد— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 29, 2021
شكراً لدعمك وتشجيعك واهتمامك بالاسد 🦁💙 https://t.co/ow8sk5vFIl
سبق أن وجهت مشجعة نادي "الهلال" السعودي اللوم لنجم الفريق، الفرنسي بافيتمبي غوميز، بسبب عدم رده على أي رسالة منها إليه، معربة عن حبها له، وأن اللاعب يرد على مشجعات آخريات دونها هي.
وأعرب مهاجم النادي السعودي عن أسفه للمشجعة الهلالية على عدم الرد، شاكرا إياها لدعمها وتشجيعها واهتمامها بالأسد، وهي لقب النجم الفرنسي، حيث يضع صورة الأسد على الحساب الرسمي الخاص به على "تويتر".
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