أول متحولة جنسيا تنافس على لقب ملكة جمال أمريكا... كاتالونا إنريكيز

وجاءت مشاركة كاتالونا إنريكيز، البالغة 27 عاما، في المنافسة، بعد حصولها على لقب ملكة جمال ولاية نيفادا، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
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وصرحت إنريكيز، قائلة: "هذا النصر شرف عظيم خصوصا في شهر الفخر (احتفالات المثليين في العالم خلال يونيو/ حزيران سنويا)".
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وأوضحت: "لقد قلت للجنة التحكيم إني أمثل كل الفئات المهمشة في هذا البلد، بصفتي امرأة متحولة جنسيا من أصحاب البشرة الملونة وناجية من العنف الجسدي والجنسي، أصواتنا مهمة".
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ومن المقرر أن تمثل إنريكيز ولاية نيفادا، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري 2021، في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، بمنافسة مع ممثلات سائر الولايات الأمريكية.
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وإذا فازت إنريكيز، سوف تمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون، إلا أنها لن تكون أول مشتركة متحولة جنسيا، حيث مثلت إسبانيا في 2018 أنخيلا بونسه المتحولة جنسيا.
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