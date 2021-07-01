سيدة تقنع جدتها لمدة 13 عاما بأن ابنتها على قيد الحياة... قصة مؤثرة

كشفت وسائل إعلام قصة مؤثرة، بطلتها امرأة من مدينة شيان الصينية تدعى تشين جينغ، فعلت كل ما في وسعها طوال 13 عاما لتجعل جدتها تصدق بأن ابنتها لا تزال على قيد الحياة.

وحسب موقع "أودتي سنترال"، لم تحتمل جينغ أن تكسر قلب جدتها فكذبت عليها لمدة 13 عاماً بمساعدة شريكة قامت باستئجارها، لتقلد صوت والدتها المتوفاة.

وكانت والدة جينغ قد توفيت عام 2003 بسرطان الرئة لكنها أدركت بأن الخبر سيدمر جدتها تماماً فاستعانت بخدمات امرأة أخرى تقوم بتقليد صوت أمها عبر الهاتف فتوفر على جدتها عذاب الفراق.

ولأنها كانت تدرك بأنه لم يتبق أمامها الكثير لتعيشه، عمدت جينغ إلى تسجيل عشرات الرسائل الصوتية وطلبت من أولادها أن يسمعوها لجدتهم حتى لا تصاب بالقلق على ابنتها.

وأدركت جينغ بعد وفاة الأم أنها لن تتمكن من إقناع جدتها بالرسائل الموجودة لفترة طويلة رغم أنها كانت تحرص على إرسال ما يناسب منها تبعاً لفترات السنة، فكانت ترسل مثلاً تلك التي تشكو أمها فيها لجدتها من برودة الطقس، وتذكرها بتناول أدويتها يومياً وتنصحها بالنزول من السرير على مهل صباحاً حتى لا تفقد التوازن.

وخطر لها بعد ذلك أن تفتش عن امرأة يشبه صوتها صوت أمها فاختارت تشين ويبينغ التي أشفقت عليها بعد سماع القصة وقررت مساعدتها.

وطبعاً في البداية لم تجر الأمور بخير إذ شكت الجدة بصوت المرأة واضطرت الحفيدة لطمأنتها بأن تغيير الصوت ناجم عن برد التقطته أمها.

وهكذا سارت الأمور على مدى 13 عاماً دون أن تملك الحفيدة الجرأة على إخبار جدتها التي توفيت مؤخرا عن عمر ناهز 100 عام، بحقيقة وفاة ابنتها الوحيدة.