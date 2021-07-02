هجوم على فنان لبناني بعد: "ضرب هندي بحذاء"... فيديو

الفن هو انعكاس للواقع وتجسيد له، وهو ما يحدث في أغلب البلدان التي تعاني من أزمات سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية.

وتحول الغناء في الفن اللبناني إلى وسيلة وطريقة يشرح من خلالها بعض الفنانين معاناتهم ومشاكلهم اليومية، خصوصا في ظل الواقع الاقتصادي القاسي الذي تعيشه البلاد، وهو ما فعله المغني اللبناني كارلوس، عندما تناول الواقع الاقتصادي لبلاده في إحدى أغنياته.

لكن المغني اللبناني وقع في أحد المطبات اللغوية بعد أن تضمنت أغنيته كلمات "عنصرية" بالنسبة لبعض الجنسيات العاملة في لبنان، الأمر الذي عرضه لوابل من الانتقادات من قبل البعض.

وبحسب مجلة "لها" التي نشرت خبرا عن الهجوم الذي قام به مواطنون على المطرب اللبناني، يقول الفنان في أغنيته باللهجة اللبنانية المحكية: "سمع، شو صرنا نقول، كيف تغيّر الزمن، للهندي الله يعينه ع طرمبة البنزين، كنا نضرب الهندي بالمشاية (حذاء)، صرنا نترجاه يعبّي بنزين".

وبحسب الخبر، فقد توقف الكثيرون عند عبارة "كنا نضرب الهندي بالمشاية" التي تصنف بمثابة عبارة عنصرية ضد الهنود المتواجدين في لبنان.

وعبر الكثير من اللبنانيين عن رفضهم للكلمات العنصرية المضمنة في أغنية كارلوس مؤكدين أنها لا تمثل الشعب اللبناني.

مع أزمة الوقود في لبنان، كلمات عنصرية في اغنية للمغني كارلوس حكري، يقول فيها:



"كنا نضرب الهندي بالمشاية، صرنا نترجاه يعبّي بنزين" pic.twitter.com/Y4hnfqvOWl — وش سالفة الهاشتاق؟ والمشاهير؟ (@gogo63311) July 2, 2021

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة تشمل العديد من القطاعات على رأسها قطاع النفط والطاقة وقطاع الكهرباء، وشهدت الليرة اللبنانية سلسلة انخفاضات حادة بقيمتها مقابل الدولار منذ أشهر، الأمر الذي تسبب بحدوث أزمة تتعلق بالرواتب والأجور في القطاعات الحكومية والخاصة، حتى أن الأزمة وصلت تبعاتها القاسية إلى المؤسسة العسكرية.