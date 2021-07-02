هجوم على فنان لبناني بعد: "ضرب هندي بحذاء"... فيديو

وتحول الغناء في الفن اللبناني إلى وسيلة وطريقة يشرح من خلالها بعض الفنانين معاناتهم ومشاكلهم اليومية، خصوصا في ظل الواقع الاقتصادي القاسي الذي تعيشه البلاد، وهو ما فعله المغني اللبناني كارلوس، عندما تناول الواقع الاقتصادي لبلاده في إحدى أغنياته.
وبحسب مجلة "لها" التي نشرت خبرا عن الهجوم الذي قام به مواطنون على المطرب اللبناني، يقول الفنان في أغنيته باللهجة اللبنانية المحكية: "سمع، شو صرنا نقول، كيف تغيّر الزمن، للهندي الله يعينه ع طرمبة البنزين، كنا نضرب الهندي بالمشاية (حذاء)، صرنا نترجاه يعبّي بنزين".
وبحسب الخبر، فقد توقف الكثيرون عند عبارة "كنا نضرب الهندي بالمشاية" التي تصنف بمثابة عبارة عنصرية ضد الهنود المتواجدين في لبنان.
وعبر الكثير من اللبنانيين عن رفضهم للكلمات العنصرية المضمنة في أغنية كارلوس مؤكدين أنها لا تمثل الشعب اللبناني.
مع أزمة الوقود في لبنان، كلمات عنصرية في اغنية للمغني كارلوس حكري، يقول فيها:— وش سالفة الهاشتاق؟ والمشاهير؟ (@gogo63311) July 2, 2021
"كنا نضرب الهندي بالمشاية، صرنا نترجاه يعبّي بنزين" pic.twitter.com/Y4hnfqvOWl
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة تشمل العديد من القطاعات على رأسها قطاع النفط والطاقة وقطاع الكهرباء، وشهدت الليرة اللبنانية سلسلة انخفاضات حادة بقيمتها مقابل الدولار منذ أشهر، الأمر الذي تسبب بحدوث أزمة تتعلق بالرواتب والأجور في القطاعات الحكومية والخاصة، حتى أن الأزمة وصلت تبعاتها القاسية إلى المؤسسة العسكرية.
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