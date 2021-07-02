طليقة وائل كفوري تحرجه وتصدم المتابعين بقيمة نفقتها بالدولار

كشفت طليقة النجم اللبناني، وائل كفوري، عن قيمة نفقتها المنخفضة والتي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية في لبنان بعد تدهور قيمة العملة اللبنانية.

وصدمت أنجلينا بشارة، طليقة كفوري، متابعيها بقيمة نفقتها بعد انخفاض العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث أثرت الأوضاع الاقتصادية على قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير.

وسخرت بشارة من قيمة النفقة التي يدفعها كفوري بالعملة اللبنانية من خلال نشرها صورة للشيك الذي تلقته من المصرف اللبناني.

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن، بلغت قيمة نفقة ابنتي بشارة ميشيل وميلانا بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، والتي أصبحت تساوي نحو 350 دولارا أمريكيا فقط.

وكانت قيمة المبلغ تساوي، قبل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، حوالي 4 آلاف دولار.

وعلقت خوري على الصورة عبر ميزة القصص في "إنستغرام": "عندما تحصل على نفقة ابنتيك على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية".

وتزوج كفوري من بشارة في عام 2011، ورزقا بطفلتين، الأولى ميشيل في عام 2014، والثانية ميلانا في عام 2016، ليفترق الزوجان بعد ذلك ويتخذا قرارا بالطلاق.