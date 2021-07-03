محمد رمضان يعتذر بعد تسببه في إغلاق مطعم إماراتي

تقدم الفنان المصري، محمد رمضان، باعتذار بعدما تسبب بإغلاق أحد المطاعم بمدينة دبي الإماراتية.

وقال رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، "أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببهم في إغلاق "ناموس"، مكاني المفضل في دبي لمدة خمس أيام بسبب تجمعهم حولي".

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ونشر رمضان مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرقص ويغني أغنيته "يا حبيبي" داخل المطعم، فيما تجمهر معجبوه حوله ليشاركوه الرقص.

وفي وقت سابق، نشر رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر فيه يسير برفقة "فهد"، بعد أيام من قيامه بجولة مع نمر.

وظهر محمد رمضان، في وقت سابق، مقطع فيديو في مدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون. ونشر الفيديو عبر حسابه على "تويتر"، وظهر فيه عاري الصدر وهو يتجول مع النمر، كما أرفق مقطع الفيديو بجزء من أغنيته "نمبر وان".

يشار إلى أن محمد رمضان كان قد حصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ووصف ذلك بأنه "أجمل هدية" من بلده الثاني الإمارات.